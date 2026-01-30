Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Prezes KGHM odwołany. Z funkcją pożegnał się też wiceprezes
Kolejne zmiany na szczycie w spółce Skarbu Państwa. Tym razem stanowiska stracili prezes KGHM Polska Miedź Andrzej Szydło oraz Piotr Stryczek – wiceprezes spółki ds. korporacyjnych. Zmian w zarządzie dokonała rada nadzorcza, która samo świeżo przeszła poważne kadrowe przetasowanie.
Po zmianach w kierownictwie Ministerstwa Aktywów Państwowych trwają przetasowania we władzach niektórych spółek zależnych od Skarbu Państwa. Odwołanie prezesa KGHM Andrzeja Szydło ma być jednym z elementów tej nowej politycznej układanki. Na zdjęciu odwołany prezes KGHM Polska Miedź Andrzej Szydło (po lewej) i były wiceminister aktywów państwowych Robert Kropiwnicki (po prawej) podczas konferencji prasowej w siedzibie spółki w Lubinie, 26 maja 2025 r. Fot. PAP/Maciej Kulczyński
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie zmiany zaszły w składzie zarządu KGHM Polska Miedź.
- Kim jest Remigiusz Paszkiewicz, któremu powierzono pełnienie obowiązków prezesa spółki.
- W jakich okolicznościach doszło do odwołania dotychczasowego kierownictwa.