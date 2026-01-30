Prezes KGHM odwołany. Z funkcją pożegnał się też wiceprezes

Rada Nadzorcza KGHM odwołała dotychczasowego prezesa zarządu Andrzeja Szydło. Funkcję stracił też Piotr Stryczek – wiceprezes ds. korporacyjnych.

Do tymczasowego pełnienia obowiązków prezesa oraz wiceprezesa zarządu oddelegowano Remigiusza Paszkiewicza, członka rady nadzorczej spółki. Będzie on sprawował te funkcje do czasu rozstrzygnięcia konkursów na stałe obsadzenie stanowisk. Paszkiewicza powołano do rady nadzorczej KGHM na wniosek Skarbu Państwa niespełna dwa tygodnie wcześniej – 20 stycznia 2026 r.

Jeszcze przed publikacją oficjalnego komunikatu spółki (sic!) informację o odwołaniu Andrzeja Szydło i Piotra Stryczka podał były wiceminister aktywów państwowych Robert Kropiwnicki. Wcześniej nieoficjalnie wskazywano, że to właśnie on miał rekomendować Szydłę do zarządu KGHM w czasie, gdy pełnił funkcję wiceszefa MAP.

„Dzisiaj Rada Nadzorcza KGHM odwołała Prezesa Andrzeja Szydlo i wiceprezesa Piotra Stryczka. To zła i niezrozumiała decyzja, ludzi świeżo powołanych do rady. To bardzo zła wiadomość dla firmy i regionu. Przypomnę, że A. Szydło wyciągnął firmę z dołka, rozpoczął budowę 3 nowych szybów, udało się obniżyć podatek od kopalin, a cała firma ma rekordową wycenę ponad 70 mld" – napisał Kropiwnicki na portalu X przed godz. 10.00 rano, ponad dwie godziny przed oficjalnym komunikatem giełdowym spółki.

Dzisiaj Rada Nadzorcza KGHM odwołała Prezesa Andrzeja Szydlo i wiceprezesa Piotra Stryczka, to zła i niezrozumiała decyzja, ludzi świeżo powołanych do rady. To bardzo zła wiadomość dla firmy i regionu. Przypomnę, że A. Szydlo wyciągnął firmę z dołka, rozpoczął budowę 3 nowych… — Robert Kropiwnicki (@RKropiwnicki) January 30, 2026

Kropiwnicki został wiceministrem aktywów państwowych w pierwszym składzie rządu Donalda Tuska, powołanym w grudniu 2023 r. O swoim odwołaniu poinformował w listopadzie 2025 r. – kilka miesięcy po tym, jak po rekonstrukcji rządu tekę ministra objął Wojciech Balczun.

Jak wynika z informacji uzyskanych przez nas w spółce, nie doszło do konfliktu pomiędzy radą nadzorczą a zarządem KGHM. Zmiany we władzach są tam interpretowane raczej jako efekt politycznych przetasowań w resorcie aktywów oraz w strukturach właścicielskich spółki. Andrzeja Szydłę postrzegano jako menedżera związanego z Kropiwnickim. Po zmianach w kierownictwie ministerstwa rozpoczęły się natomiast roszady w części spółek Skarbu Państwa. Odwołanie Szydły ma być jednym z elementów tej nowej układanki personalnej.

Zmian na szczycie KGHM dokonała nowa rada nadzorcza

Zgodnie z zapowiedziami Roberta Kropiwnickiego, decyzję o zmianach w zarządzie KGHM podjęła rada nadzorcza w nowym składzie.

20 stycznia 2026 r. nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy KGHM Polska Miedź powołało czterech nowych członków rady nadzorczej. Jednocześnie odwołano czterech spośród dotychczasowych dziesięciu członków tego gremium. Już wówczas w spółce spodziewano się dalszych zmian kadrowych na najwyższym szczeblu.

Zgromadzenie zwołano na wniosek Skarbu Państwa, który pozostaje największym akcjonariuszem KGHM. To właśnie przedstawiciel Skarbu Państwa zgłosił kandydatury wszystkich nowych członków rady nadzorczej.

Do organu wybrano – poza Remigiuszem Paszkiewiczem – Zbigniewa Ćwiąkalskiego, byłego ministra sprawiedliwości w pierwszym rządzie Donalda Tuska i prokuratora generalnego w latach 2007–2009, a także Artura Ulricha oraz Łukasza Żelewskiego.

Wcześniej nadzwyczajne walne zgromadzenie odwołało z funkcji członków rady nadzorczej dotychczasowego przewodniczącego tego gremium Aleksandra Cieślińskiego, jego zastępcę Tadeusza Kocowskiego oraz Zbysława Dobrowolskiego i Dominika Januszewskiego.

To on przejął obowiązki odwołanego prezesa. Kim jest Remigiusz Paszkiewicz?

Remigiusz Paszkiewicz to były prezes Anwilu (grupa Orlen) oraz PKP PLK.

'„To doświadczony menedżer i ekspert w zakresie transformacji dużych organizacji przemysłowych. Realizował głębokie reformy strukturalne i organizacyjne m.in. w Kolejach Ukraińskich oraz w PKP PLK” – informował Skarb Państwa, rekomendując jego kandydaturę.

W sierpniu 2025 r. Paszkiewicz objął funkcję prezesa zarządu należącej do ARP Grupy Przemysłowej Baltic, realizującej projekty z zakresu konstrukcji stalowych dla energetyki wiatrowej – zarówno lądowej, jak i morskiej – a także dla przemysłu stoczniowego i energetyki jądrowej.

Jest również przewodniczącym rady nadzorczej Polregio, największego przewoźnika kolejowego w Polsce.

Nowi członkowie rady nadzorczej

Łukasz Żelewski, który również dołączył do rady nadzorczej, to były członek zarządów Poczty Polskiej, Agencji Rozwoju Pomorza oraz Energi Oświetlenie. Pełnił także funkcję dyrektora Departamentu Gospodarki i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Był członkiem rad nadzorczych m.in. Międzynarodowych Targów Gdańskich oraz spółki DENIS System.

Z kolei Artur Ulrich w latach 1991–2005 oraz ponownie w latach 2010–2025 związany był ze spółką Viessmann, producentem urządzeń z branży energetycznej (obecnie należącym do amerykańskiej grupy Carrier). Pełnił tam funkcje dyrektora generalnego, prezesa zarządu, a następnie prezesa ds. eksportu na Europę Wschodnią i Bliski Wschód.

W latach 2005–2007 był prezesem zarządu Kulczyk Holding, gdzie odpowiadał za procesy konsolidacyjne i restrukturyzacyjne grupy.

Andrzej Szydło kierował KGHM od marca 2024 r.

Andrzej Szydło objął stanowisko prezesa KGHM w marcu 2024 r., jeszcze w czasie, gdy ministrem aktywów państwowych był Borys Budka. Jak informowała wówczas spółka, Szydło był w KGHM od 25 lat – od początku swojej kariery zawodowej.

W spółce pracował m.in. jako główny energetyk, dyrektor ds. technicznych oraz dyrektor naczelny oddziału Huta Miedzi Głogów. W latach 2010–2014 w centrali KGHM pełnił funkcje dyrektora departamentu infrastruktury produkcyjnej, dyrektora departamentu technologii oraz dyrektora Programu Modernizacji Pirometalurgii. Był również sekretarzem oraz przewodniczącym rady nadzorczej spółki Energetyka z grupy KGHM.

W latach 2021–2023 był członkiem zarządu Hyundai Engineering Poland, a wcześniej zasiadał w zarządzie spółki SPS Inscon.

Kariera Piotra Stryczka

Piotr Stryczek, podobnie jak Szydło, został powołany do zarządu w marcu 2024 r. Od lat był związany z grupą KGHM. W latach 2002–2006 pełnił funkcję wiceprezesa spółki Pol-Miedź Trans. W kolejnych latach pracował jako dyrektor departamentu nadzoru właścicielskiego, prowadząc procesy restrukturyzacji majątkowej i kapitałowej oraz nadzorując spółki zależne.

Od 2015 r. był prezesem zarządu Automatyka-Miedź. W trakcie kariery zawodowej zajmował także stanowiska kierownicze w firmach Telefonika oraz TELBESKID.