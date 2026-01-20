Zmiany w radzie nadzorczej KGHM. Dołączy do niej m. in. były minister sprawiedliwości Zbigniew Ćwiąkalski

Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy KGHM Polska Miedź powołało czterech nowych członków rady nadzorczej. Odwołanych zostało czterech z dotychczasowych dziesięciorga członków.

Zgromadzenie zostało zwołane na wniosek Skarbu Państwa, największego akcjonariusza miedziowego koncernu. To właśnie przedstawiciel Skarbu Państwa zgłosił kandydatury wszystkich czterech nowych członków rady nadzorczej.

Do rady nadzorczej KGHM wybrani zostali: Zbigniew Ćwiąkalski (były minister sprawiedliwości w pierwszym rządzie Donalda Tuska i prokurator generalny w latach 2007-2009), Artur Ulrich, Łukasz Żelewski i Remigiusz Paszkiewicz.

Wcześniej NWZ odwołało z funkcji członków rady dotychczasowego przewodniczącego tego gremium Aleksandra Cieślińskiego, zastępcę przewodniczącego Tadeusza Kocowskiego oraz Zbysława Dobrowolskiego i Dominika Januszewskiego.

Według statutu KGHM, rada nadzorcza tej spółki składa się z 7 do 10 członków; w poprzedniej radzie również zasiadało 10 osób. Jedną z prerogatyw rady jest powoływanie zarządu spółki.

Kim są nowi członkowie rady nadzorczej KGHM?

Poza Zbigniewem Ćwiąkalskim do rady nadzorczej KGHM dołączy m. in. Remigiusz Paszkiewicz, były prezes Anwilu (z grupy Orlen) i PKP PLK. "To doświadczony menadżer i ekspert w zakresie transformacji dużych organizacji przemysłowych. Realizował głębokie reformy strukturalne i organizacyjne m.in. w Kolejach Ukraińskich oraz w PKP PLK" – podawał Skarb Państwa, wskazując jego kandydaturę.

W sierpniu 2025 r. objął funkcję prezesa zarządu podległej ARP grupy kapitałowej Grupa Przemysłowa Baltic, realizującej projekty konstrukcji stalowych dla sektora lądowej i morskiej energetyki wiatrowej, przemysłu stoczniowego oraz energetyki jądrowej. Paszkiewicz jest również przewodniczącym rady nadzorczej Polregio, największego przewoźnika kolejowego w Polsce.

Łukasz Żelewski z kolei to były członek zarządów Poczty Polskiej, Agencji Rozwoju Pomorza i Energi Oświetlenie. Pełnił także funkcję dyrektora Departamentu Gospodarki i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Był również członkiem rad nadzorczych m. in. w Międzynarodowych Targach Gdańskich oraz w DENIS System.

Z kolei Artur Ulrich w latach 1991-2005, a następnie w latach 2010-2025 był związany ze spółką Viessmann (produkującą urządzenia z branży energetycznej, obecnie należącą do amerykańskiej grupy Carrier). Pełnił tam funkcje dyrektora generalnego, prezesa zarządu, a następnie prezesa ds. eksportu na Europę Wschodnią i Bliski Wschód.

W latach 2005-2007 Ulrich pełnił funkcję prezesa zarządu Kulczyk Holding, gdzie zajmował się konsolidacją i restrukturyzacją grupy.

Źródło: PAP/XYZ