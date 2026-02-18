Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Polscy prezesi bardziej optymistyczni niż świat. Ale boją się geopolityki
Prezesi polskich firm deklarują większą wiarę w wzrost gospodarczy niż ich zagraniczni koledzy – wynika z najnowszego raportu PwC. Jednocześnie rośnie ich ostrożność wobec ryzyk makroekonomicznych i napięć geopolitycznych. Analizujemy, jak te nastroje przekładają się na decyzje o inwestycjach, AI i przejęciach oraz co kieruje dzisiaj decyzjami liderów.
Obecny rok to czas nowości i zmian, zarówno w obszarze globalnych zasad współpracy i handlu, ale także w aspekcie transformacji technologicznej polskich firm. Badanie PwC CEO Survey wyraźnie pokazuje, że ten obszar będzie priorytetowy dla polskiego, jak i światowego biznesu – wskazuje Michał Mastalerz, prezes i partner zarządzający PwC Polska. Fot. materiały prasowe
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie prognozy na 2026 r. mają prezesi polskich spółek.
- Jak różni się ich podejście do AI od podejścia zagranicznych liderów.
- Czy polskie firmy są dziś bardziej skłonne do przejęć niż konkurenci z innych rynków.