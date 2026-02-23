Kategoria artykułu: Polityka
Problem PiS z programem SAFE. Twarda narracja przyjmuje się w elektoracie
Politycy Prawa i Sprawiedliwości ostro atakują program SAFE. Choć niektórzy politycy PiS po cichu przyznają, że trudno być w kontrze do programu wsparcia polskich Sił Zbrojnych, to jednak negatywna narracja wokół funduszu rozbudza emocje wyborców.
23.02.2026, 16:31
Prezes PiS Jarosław Kaczyński i były minister obrony Mariusz Błaszczak ostro krytykują program SAFE. Ta narracja trafia do wyborców, choć w partii panuje też cichy sceptycyzm. Fot. PAP/Leszek Szymański
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego politycy PiS krytykują program SAFE.
- Czym na tle reszty partii wyróżnia się tu frakcja Mateusza Morawieckiego.
- Jaki jest społeczny odbiór programu SAFE i narracji PiS.