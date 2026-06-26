Kategoria artykułu: Biznes
Producenci AGD chcą wyrównania szans. Proszą o pięć rzeczy. „Nie chodzi o subsydia”
Europejska branża AGD walczy w Brukseli o swoją przyszłość. Europosłowie podpisali pięciopunktowe memorandum. Stojący za inicjatywą europoseł Dariusz Joński jeszcze w czerwcu chce spotkać się w tej sprawie z przewodniczącą Ursulą von der Leyen.
26.06.2026, 05:00
Europosłowie – na razie kilkunastu – zauważyli problem branży AGD w Europie. Teraz chcą zwrócić na sektor uwagę Komisji Europejskiej. Fot. Siavosh Hosseini/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czego oczekuje branża AGD.
- Co ogranicza jej konkurencyjność.
- Jakie kolejne działania zapowiadają przedstawiciele branży.