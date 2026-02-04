Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Producenci napojów w szkle czekają na zmiany w systemie kaucyjnym. „W obrocie jest miliard sztuk takich butelek”
Od początku prac legislacyjnych nad przepisami tworzącymi ramy prawne dla systemu kaucyjnego w Polsce przedstawiciele producentów piwa i wody zwracali uwagę, że szklane butelki wielorazowe nie powinny się stać częścią nowego systemu opartego na opakowaniach jednorazowych. W styczniu senat nie zgłosił poprawek do nowelizacji ustawy. Trafiła do prezydenta i czeka na jego podpis.
04.02.2026, 05:30
Producenci napojów w szklanych opakowaniach wielorazowego użytku, czyli głównie piwa i wody mineralnej, apelowali, by móc zbierać butelki w ramach już funkcjonujących systemów stworzonych przez nich dobrowolnie. Jest duża szansa, że tak się stanie. Fot. Gettyimages
Z tego artykułu dowiesz się…
- Na jakim etapie jest nowelizacja przepisów ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi dotycząca obecności szklanych butelek wielorazowego użytku w systemie kaucyjnym.
- Dlaczego producenci piwa i napojów w opakowaniach szklanych wielorazowego użytku chcą być poza systemem kaucyjnym.
- Czy możliwe jest funkcjonowanie szkła zwrotnego całkowicie poza systemem.