Szpitale wyposażone na bogato. Teraz mogą upaść. Który minister odpowie za niegospodarność?
Jedna publiczna ręka dała szpitalom miliardy złotych na zakup sprzętu medycznego z KPO. Druga właśnie obcięła kontrakty na badania, sprawiając, że ten nowy sprzęt... nie będzie pracował.
22.04.2026, 05:00
Dziś przez kraj przetacza się protest szpitali powiatowych, które już w I kwartale roku zamknęły zapisy na wiele tegorocznych badań. Fot. Gettyimages
Z tego artykułu dowiesz się…
- Ile dostały szpitale z KPO na doposażenie i dlaczego te inwestycje nie skrócą kolejek na badania.
- Jakie straty i długi mają szpitale, według najnowszego raportu.
- Ilu polskim szpitalom publicznym grozi dziś bankructwo.