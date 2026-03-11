Kategoria artykułu: Polityka
Przemysław Czarnek miał być otwarciem na obie Konfederacje. Zamiast sojuszu – kolejna wojna na prawicy
W minioną sobotę Przemysław Czarnek został kandydatem na premiera Prawo i Sprawiedliwość. Krok ten miał otworzyć drogę do współpracy z Konfederacją oraz pomóc w odzyskaniu części utraconych wyborców. Zamiast oczekiwanego zbliżenia nominacja ujawniła jednak głębokie podziały na prawicy i wywołała otwarty konflikt między PiS a środowiskami konfederacyjnymi.
11.03.2026, 13:32
Nominacja Przemysława Czarnka (L) przez Jarosława Kaczyńskiego (P) na kandydata na premiera podniosła temperaturę wśród polityków Konfederacji i Korony. Fot. PAP/Marcin Obara
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie reakcje wśród prawicowych konkurentów wywołała nominacja Przemysława Czarnka.
- Jak nominacja jest oceniana w mediach społecznościowych i badaniach opinii publicznej.
- Dlaczego – zdaniem politologa z SWPS – decyzja ta może doprowadzić do głębszych zmian na prawicy.