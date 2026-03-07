Kategoria artykułu: Polityka
PiS stawia na prawicowy radykalizm. Kulisy wyboru Przemysława Czarnka na kandydata na premiera
PiS rozpoczął nowy etap w prekampanii przed wyborami w 2027 roku. Wybór Przemysława Czarnka na kandydata na premiera niesie wiele konsekwencji dla jego partii, ale także sytuacji na prawicy. Przybliżamy przebieg krakowskiego wydarzenia i kulisy decyzji Jarosława Kaczyńskiego o skręcie obozu w prawo.
07.03.2026, 19:24
Prezes PiS postawił na Przemysława Czarnka, byłego ministra edukacji i nauki. Czarnek kojarzony jest z frakcją tzw. maślarzy, czyli zwolenników twardego kursu partii w prawo. Fot. PAP/Łukasz Gągulski
Z tego artykułu dowiesz się…
- Co zapowiedzieli Jarosław Kaczyński i Przemysław Czarnek.
- Co oznacza dla PiS i prawicy wybór Przemysława Czarnka na kandydata na premiera.
- Jakie są kulisy wyboru Czarnka na kandydata i jakie plany miał Mateusz Morawiecki.