Będą kolejne zmiany w programie Czyste Powietrze. Poszkodowani zapowiadają protest
W czwartek 12 lutego osoby, które czują się poszkodowane przez program Czyste Powietrze, będą protestować przed Ministerstwem Klimatu i Środowiska w Warszawie. Rząd jeszcze w tym kwartale ma przyjąć projekt ustawy o ochronie beneficjentów. Z kolei Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej chce wprowadzić kolejne zmiany w programie. Zapowiada też uruchomienie nowych mechanizmów wsparcia.
10.02.2026, 20:42
– W tym tygodniu składamy wniosek do EBI o akceptację tych programów. Szacujemy, że negocjacje potrwają około półtora miesiąca i najpóźniej w kwietniu będziemy mieli informację, czy otrzymaliśmy pieniądze na ten cel. Liczymy na to, że EBI wyda pozytywną decyzję i w drugiej połowie roku uruchomimy nowe programy – zapowiada Dorota Zawadzka-Stępniak, prezeska NFOŚiGW. Fot.: PAP/Radek Pietruszka
