Kategorie artykułu: Polityka Świat
Przyszłość Ukrainy po wojnie. Będą warunki
Polska odsłona Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy rozpoczyna się w cieniu napięć polsko-ukraińskich. Ze strony polityków i ekspertów słychać jednak nadzieję, że gdańska konferencja przyniesie inne efekty niż jej poprzednie edycje.
24.06.2026, 20:23
Gdańsk jest miastem-gospodarzem piątej edycji Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy. Na zdjęciu: Eliza Zeidler (wiceszefowa resortu aktywów państwowych), Paweł Kowal (poseł KO) i Aleksandra Dulkiewicz (prezydent Gdańska). Fot. Flickr/URC
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak polityczne napięcia wpłynęły na konferencję w Gdańsku.
- Jakie są efekty ostatnich ukraińskich działań wojennych.
- Od czego politycznie mogą zależeć dalsze losy Ukrainy.