Kategorie artykułu: Biznes Polityka Świat
Odbudowa Ukrainy: EBOR ogłosi projekty za 500 mln euro. „Nie ma wielu zagranicznych inwestorów”
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju wesprze kilkanaście projektów, w tym budowę elektrowni wiatrowych oraz infrastrukturę miast. Polskie LPP i Maspex wierzą w ukraiński rynek i nie potrzebują dodatkowych zachęt.
EBOR wciąż szuka donorów. Największymi są Komisja Europejska, Norwegia, Francja, USA i Holandia. Każdy z donorów ma preferencje dotyczące przeznaczenia jego finansowania. To mogą być pożyczki dla MŚP czy inwestycje w kapitał ludzki – opowiada Arvid Tuerkner, dyrektor EBOR na Ukrainę i Mołdawię. Fot. materiały prasowe EBOR
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie projekty ogłosi EBOR podczas Konferencji na Rzecz Odbudowy Ukrainy.
- Jak EBOR wspiera zagranicznych inwestorów. Jakimi instrumentami dysponuje BGK.
- W jaki sposób Ukraina przygotowuje się do wejścia do Unii Europejskiej.