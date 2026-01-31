Rafał Sonik. Jakim jest ojcem, co mu dało dojrzałe rodzicielstwo?

Obejrzyj lub posłuchaj Obejrzyj Posłuchaj Wideocast Powiększ video Wideocast Powiększ audio 00:00

Rafał Sonik ma na koncie duże sukcesy biznesowe i sportowe. Czy ojcostwo, dzieci, rodzina i relacje są dla niego źródłem motywacji, siły i energii do podejmowania niestandardowych działań?

– Myślę, że prawdziwa definicja człowieka zaczyna się od tego, kim jest w domu, kim jest dla najbliższych, najpierw dla mamy, taty, siostry i brata, później dla rówieśników, a następnie dla partnera lub partnerki. To właśnie te relacje definiują nas najmocniej – mówi Rafał Sonik.

Jakim tatą jest Rafał Sonik?

Jego zdaniem dobre rodzicielstwo opiera się o kilka podstawowych zasad. Jakim rodzicem jest Rafał Sonik?

– Jestem ojcem uważnym, słucham swojego syna, obu synów, choć ten młodszy ma dopiero trzy miesiące i komunikuje się jeszcze płaczem oraz pierwszymi sylabami. Dzieci mają naturalną potrzebę wypowiadania się, o ile czują się komfortowo i bezpiecznie. Są szczere z natury, dopiero później uczą się nieszczerości, jeśli doświadczają karania za szczerość. Gdy szczerość nie przynosi dobrego rezultatu, uciekają w inne schematy komunikacji. Na szczęście mój syn jest szczery, bo wie, że może nim być – mówi Rafał Sonik.

Druga istotna kwestia, jego zdaniem, to tempo - i jak zapewnia Rafał Sonik te dwa elementy są ze sobą ściśle powiązane.

– Dostosowanie naszego tempa życia do tempa dziecka, to obok uważności, niezwykle ważny aspekt rodzicielstwa. Dziecko ma swoje własne tempo: czasem wolniejsze od naszego, a czasem szybsze. Zdarza się też, że dziecko „idzie na skróty” – dodaje Rafał Sonik.

Jego zdaniem rolą rodziców jest temu towarzyszyć.

O czym marzy Rafał Sonik, jako tata?

– Marzę, o tym, żeby moi synowie byli mądrzy, dobrzy, empatyczni i zaradni. Cztery słowa

zaledwie, ale moim zdaniem to jest komplet. Dla mnie, jeśli to się uda, to będzie największa nagroda i spełnienie w życiu - zapewnia Rafał Sonik.

I przyznaje, że nie działa już w swoim życiu w obszarze deficytów. Co mu dało dojrzałe rodzicielstwo?

– Mam szczęście, bo jestem spełniony sportowo, zawodowo, towarzysko i życiowo. Jestem w cudownym związku, który powstał w czystych, uczciwych okolicznościach. Jestem też ojcem chłopca, który się urodził ponad trzy miesiące temu więc ja działam w obszarze odpowiedzialności za swoje dzieci. Chcę wychować dzieci, które będą miały szanse, kompetencje i wartości, dzięki którym będą mogli być spełnionymi ludźmi - zapewnia Rafał Sonik.

Rodzice Rafała Sonika

Rafał Sonik wspomina słowa ojca, które go ukształtowały.

– Mój tata, kiedy miałem 5 czy 6 lat, powiedział do mnie, synku pamiętaj, tylko to, co Cię pasjonuje przyniesie Ci kiedyś sukces i spełnienie. Szukaj swoich pasji, idź za nimi, bo to, co Cię nie pasjonuje, na pewno będzie prędzej czy później rozczarowaniem. I ja to zapamiętałem na resztę życia. Mój tata był przede wszystkim szczery. Jeśli mówił o pasjach, to rzeczywiście żył z pasją, nadal zresztą żyje, choć ma prawie 90 lat. Tata, jako przykład dzielności, był dla mnie wzorem na całe życie. Z kolei mama była przykładem zaradności – wspomina Rafał Sonik.