Rafał Sonik. Jakim jest ojcem, co mu dało dojrzałe rodzicielstwo?

Gościem wideocastu Harmonia jest Rafał Sonik, przedsiębiorca od lat 80-tych, który wprowadził do Polski takie marki jak McDonald’s czy BP. Obecnie prezes Gemini Holding, spółki zarządzającej centrami handlowymi Gemini Park w Bielsku-Białej, Tarnowie i Tychach. Jeden z najbardziej utytułowanych polskich kierowców rajdowych. 9-krotny zdobywca Pucharu Świata, zwycięzca rajdu Dakar. Tata dwóch synów. I o rodzicielstwie, późnym ojcostwie, wychowaniu dzieci, rodzinach patchworkowych i opiece naprzemiennej rozmawiamy.  

31.01.2026, 11:27

Rafał Sonik ma na koncie duże sukcesy biznesowe i sportowe. Czy ojcostwo, dzieci, rodzina i relacje są dla niego źródłem motywacji, siły i energii do podejmowania niestandardowych działań?

Myślę, że prawdziwa definicja człowieka zaczyna się od tego, kim jest w domu, kim jest dla najbliższych, najpierw dla mamy, taty, siostry i brata, później dla rówieśników, a następnie dla partnera lub partnerki. To właśnie te relacje definiują nas najmocniej – mówi Rafał Sonik.

Jakim tatą jest Rafał Sonik?

Jego zdaniem dobre rodzicielstwo opiera się o kilka podstawowych zasad. Jakim rodzicem jest Rafał Sonik?

Jestem ojcem uważnym, słucham swojego syna, obu synów, choć ten młodszy ma dopiero trzy miesiące i komunikuje się jeszcze płaczem oraz pierwszymi sylabami. Dzieci mają naturalną potrzebę wypowiadania się, o ile czują się komfortowo i bezpiecznie. Są szczere z natury, dopiero później uczą się nieszczerości, jeśli doświadczają karania za szczerość. Gdy szczerość nie przynosi dobrego rezultatu, uciekają w inne schematy komunikacji. Na szczęście mój syn jest szczery, bo wie, że może nim być mówi Rafał Sonik.

Druga istotna kwestia, jego zdaniem, to tempo - i jak zapewnia Rafał Sonik te dwa elementy są ze sobą ściśle powiązane.

Dostosowanie naszego tempa życia do tempa dziecka, to obok uważności, niezwykle ważny aspekt rodzicielstwa. Dziecko ma swoje własne tempo: czasem wolniejsze od naszego, a czasem szybsze. Zdarza się też, że dziecko „idzie na skróty” dodaje Rafał Sonik.

Jego zdaniem rolą rodziców jest temu towarzyszyć.

O czym marzy Rafał Sonik, jako tata?

Marzę, o tym, żeby moi synowie byli mądrzy, dobrzy, empatyczni i zaradni. Cztery słowa
zaledwie, ale moim zdaniem to jest komplet. Dla mnie, jeśli to się uda, to będzie największa nagroda i spełnienie w życiu - zapewnia Rafał Sonik.

I przyznaje, że nie działa już w swoim życiu w obszarze deficytów. Co mu dało dojrzałe rodzicielstwo?

Mam szczęście, bo jestem spełniony sportowo, zawodowo, towarzysko i życiowo. Jestem w cudownym związku, który powstał w czystych, uczciwych okolicznościach. Jestem też ojcem chłopca, który się urodził ponad trzy miesiące temu więc ja działam w obszarze odpowiedzialności za swoje dzieci. Chcę wychować dzieci, które będą miały szanse, kompetencje i wartości, dzięki którym będą mogli być spełnionymi ludźmi - zapewnia Rafał Sonik.

Rodzice Rafała Sonika

Rafał Sonik wspomina słowa ojca, które go ukształtowały.

Mój tata, kiedy miałem 5 czy 6 lat, powiedział do mnie, synku pamiętaj, tylko to, co Cię pasjonuje przyniesie Ci kiedyś sukces i spełnienie. Szukaj swoich pasji, idź za nimi, bo to, co Cię nie pasjonuje, na pewno będzie prędzej czy później rozczarowaniem. I ja to zapamiętałem na resztę życia. Mój tata był przede wszystkim szczery. Jeśli mówił o pasjach, to rzeczywiście żył z pasją, nadal zresztą żyje, choć ma prawie 90 lat. Tata, jako przykład dzielności, był dla mnie wzorem na całe życie. Z kolei mama była przykładem zaradności wspomina Rafał Sonik.