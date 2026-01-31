Kategorie artykułu: Lifestyle Społeczeństwo
Harmonia Sezon 1 Odc. 52
Rafał Sonik. Jakim jest ojcem, co mu dało dojrzałe rodzicielstwo?
Gościem wideocastu Harmonia jest Rafał Sonik, przedsiębiorca od lat 80-tych, który wprowadził do Polski takie marki jak McDonald’s czy BP. Obecnie prezes Gemini Holding, spółki zarządzającej centrami handlowymi Gemini Park w Bielsku-Białej, Tarnowie i Tychach. Jeden z najbardziej utytułowanych polskich kierowców rajdowych. 9-krotny zdobywca Pucharu Świata, zwycięzca rajdu Dakar. Tata dwóch synów. I o rodzicielstwie, późnym ojcostwie, wychowaniu dzieci, rodzinach patchworkowych i opiece naprzemiennej rozmawiamy.
Z tego odcinka dowiesz się…
- Jakie wartości ma Rafał Sonik jako ojciec.
- Jakie zalety ma dojrzałe rodzicielstwo.
- Jak ukształtowali go rodzice.