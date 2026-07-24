Kategoria artykułu: Sport
Rajd Polski wraca na Śląsk. Czy kierowcy wstrząsną ziemią mocniej niż Metallica?
W piątek wieczorem rajdowe samochody będą mknąć przez centrum Katowic, warto w restauracji mocniej chwycić filiżankę. Następnie opanują południową połowę województwa śląskiego. Jeśli będzie spektakularnie, to w przyszłości może zawitają tu Rajdowe Mistrzostwa Świata (WRC)?
24.07.2026, 04:09
Gdy poprzednio Rajd Śląska był jedną z rund mistrzostw Europy (w 2024 r.), wygrał go Miko Marczyk. Fot. Jarek Praszkiewicz/PAP
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakim budżetem muszą dysponować organizatorzy Rajdu Polski.
- Jak wcześnie muszą zacząć się przygotowania do organizacji Rajdu Polski.
- Dlaczego Rajd Polski przeniósł się z Mazur na Śląsk.