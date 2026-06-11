Kategorie artykułu: Kampus XYZ Społeczeństwo
Ranking szanghajski w wersji polskiej. Które uczelnie najmocniej budują naszą naukę
Choć na podium nowego rankingu polskich uczelni stanęły tradycyjne akademickie potęgi, to w TOP10 znalazło się aż pięć uczelni technicznych. To znak, że grają coraz większe role w polskiej nauce. Sukces uczelni coraz wyraźniej zależy od jakości badań oraz zdolności do budowania silnych, międzynarodowych zespołów naukowych.
11.06.2026, 05:50
Ranking objął łącznie 101 uczelni państwowych i niepublicznych. Fot. GettyImages
Z tego artykułu dowiesz się…
- Które uczelnie zostały najwyżej ocenione w rankingu szkół wyższych i dlaczego TOP10 jest ważniejszy niż TOP3.
- Które szkoły techniczne dostały najwyższe noty. A które znane i popularne uczelnie wypadły słabo.
- Ile szkół prywatnych znalazło się w zestawieniu i czym się wyróżniły.