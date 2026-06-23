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Raport Kredobanku. UE jest otwarta na ukraiński eksport, ale pod pewnymi warunkami
Ukraińskie MŚP mają realną szansę na trwałe wejście w europejskie łańcuchy wartości. Polska pełni w tym procesie rolę naturalnej bramy dla firm z Ukrainy.
Unia Europejska jest dziś kluczowym rynkiem dla ukraińskiego eksportu. Fot. GoodLifeStudio/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- W jaki sposób ukraińskie MŚP mogą wejść i rozwijać działalność w łańcuchach wartości UE?
- Jakie warunki muszą spełnić ukraińskie firmy, aby skutecznie sprzedawać na rynkach unijnych?
- Jaką rolę odgrywają Polska i instytucje finansowe w procesie integracji ukraińskich MŚP z rynkiem UE?