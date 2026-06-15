UE otworzyła pierwszy klaster negocjacyjny z Ukrainą

Unia Europejska otworzyła pierwszy tzw. klaster negocjacyjny z Ukrainą. Stało się to cztery lata po nadaniu temu krajowi statusu państwa kandydującego oraz dwa lata od rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych. Tego samego dnia UE otworzy pierwszy klaster również z Mołdawią.

Unijna komisarz ds. rozszerzenia Marta Kos określiła ten dzień jako „mega poniedziałek” dla procesu rozszerzenia Wspólnoty. Podkreśliła, że Ukraina i Mołdawia wywiązały się ze zobowiązań dotyczących reform.

— To najwyższy czas, abyśmy i my dotrzymali słowa — zaznaczyła.

Ukraina złożyła wniosek o członkostwo w UE 28 lutego 2022 r., cztery dni po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej inwazji. Mołdawia zrobiła to 3 marca 2022 r. Oba państwa uzyskały status kandydatów w czerwcu 2022 r., co połączyło ich procesy akcesyjne.

Formalne negocjacje rozpoczęły się w czerwcu 2024 r., jednak przejście do kolejnych etapów blokowały Węgry, wykorzystując zasadę jednomyślności obowiązującą w decyzjach dotyczących rozszerzenia UE.

Łącznie Ukraina i Mołdawia muszą otworzyć i zamknąć sześć klastrów negocjacyjnych. Pierwszy, dotyczący praworządności, otwierany jest jako pierwszy i zamykany jako ostatni.

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Źródło: PAP