Kategoria artykułu: Biznes
Raport Living 2040: Koszt utrzymania ważniejszy niż metraż. Rynek mieszkaniowy znajdzie się pod presją utrzymania
Polski rynek mieszkaniowy wchodzi w okres głębokiej transformacji. Do 2040 roku osoby w wieku 65+ będą stanowiły niemal 30 proc. populacji. Zmiana demograficzna nie będzie jedynie statystyczną korektą struktury wieku – przełoży się bezpośrednio na sposób podejmowania decyzji mieszkaniowych - wynika z najnowszego raportu przygotowanego przez Open Format we współpracy ze Skanska Residential oraz portalem ogłoszeniowym Nieruchomosci-online.pl.
12.02.2026, 04:15
Do 2040 roku osoby w wieku 65+ będą stanowiły niemal 30 proc. populacji (fot. GettyImages)
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego koszt utrzymania stanie się kluczowym filtrem decyzji mieszkaniowych do 2040 roku.
- Czy większym zagrożeniem dla rynku jest niedobór mieszkań czy ich niedopasowanie.
- Jakie scenariusze rozwoju rynku mieszkaniowego są możliwe w długim horyzoncie.