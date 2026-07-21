Kategoria artykułu: Świat
Raporty, protesty i porównania do małp. Chiny walczą na słowa z sąsiadami
Rocznica wyroku międzynarodowego trybunału, który obalił roszczenia terytorialne Pekinu do niemal całego Morza Południowochińskiego, minęła niespokojnie. Czternaście państw i Unia Europejska wyraziły poparcie dla orzeczenia sędziów. Chiny odpowiedziały krytycznym raportem i akcją propagandową wymierzoną w sąsiadów.
21.07.2026, 18:10
Uczestniczka jednej z antychińskich demonstracji w Manili, protestująca przeciwko roszczeniom Pekinu do wód sąsiednich państw. W tym miesiącu minęło 10 lat od przełomowego wyroku Stałego Trybunału Arbitrażowego w Hadze, który obalił chińskie żądania terytorialne wobec Filipin. Fot. Ezra Acayan / Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Które państwa podpisały wspólne oświadczenie w dziesiątą rocznicę wyroku Stałego Trybunału Arbitrażowego i co w nim zapisano.
- Jak Chiny odpierają zarzuty na temat swoich roszczeń do niemal całego Morza Południowochińskiego.
- Jaka jest strategia Filipin wobec pretensji terytorialnych większego sąsiada i co zalecają eksperci.