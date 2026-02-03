Kategoria artykułu: Biznes
Reforma PIP wraca, lecz nadal dzieli. „To pozorne zmiany, skutki reformy są takie same”
Nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy wraca w nowym wydaniu. Projekt został złagodzony, ale pewne rzeczy pozostają niezmienne. PIP nadal będzie mogła przekształcać umowy, ale będzie przy tym haczyk. A nawet kilka.
03.02.2026, 14:59
28 stycznia resort rodziny, pracy i polityki społecznej podjął kolejną próbę przeforsowania reformy. Czy tym razem się uda? Fot. PAP/Albert Zawada
Z tego artykułu dowiesz się…
- Co zmieni nowa wersja reformy PIP i czy zliberalizowany projekt zyska poparcie polityków i strony społecznej.
- W jaki sposób PIP oceniać będzie model współpracy przedsiębiorców z pracownikami.
- Co z zobowiązaniami Polski względem Brukseli i czy kamienie milowe dotyczące walki ze śmieciówkami zostaną wdrożone na czas.