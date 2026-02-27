Rekordowe wyceny spółek energetyczych. Notowania GPW 27 lutego 2026 r.

Wedle stanu z godz. 16.15 WIG20 spadał o 0,3 proc. do ok. 3438 pkt, a WIG tracił 0,2 proc. i wynosił ok. 126619 pkt. mWIG40 zniżkował o 0,1 proc. do ok. 8900 pkt, a sWIG80 zyskiwał 0,4 proc. i wynosił ok. 31261 pkt.

Jeśli WIG20 zakończy sesję na tym poziomie, bilans całego tygodnia wyniesie 1,7 proc., natomiast wartość WIG zwiększy się o ok. 1,2 proc. Indeks mWIG40 wzroźnie o ok. 0,3 proc., natomiast sWIG80 zanotuje zwyżkę o ok. 0,2 proc.

W piątek większość spółek z WIG20 spadała. Po południu do liderów zniżek należały banki: Alior, mBank i Santander. Traciły one odpowiednio 2 proc., 1,8 proc. i 1,6 proc.

Pekao i PKO BP radziły sobie gorzej niż indeks. Zniżkowały też wszystkie banki notowane w mWIG40. W efekcie branżowy indeks WIG Banki szedł w dół o 1,3 proc., najmocniej z indeksów sektorowych.

Rano subindeks WIG Energia spadał o ok. 1 proc., a później rósł o 0,6 proc. do 5079 pkt i znajdował się na nowym historycznym maksimum.

PGE i Enea zwyżkowały po ok. 0,8 proc., a Tauron zyskiwał 0,5 proc.

LPP znajdował się w lekkiej zniżce, a Modivo było notowane na plusie.

WIG Informatyka rósł o 1,7 proc. dzięki wzrostom Asseco Poland o 3 proc. i Text o 5 proc. Obroty na Asseco Poland wynosiły 77,2 mln zł, a obroty w całym mWIG40 sięgały 242,6 mln zł.

Wśród blue chipów:

Najmocniej rosło KGHM – o 4,4 proc.

Budimex zyskiwał niecałe 2 proc. Kurs pnie się do góry od końca października 2025 r. i do czwartkowego zamknięcia zwyżkował o niemal 45 proc.

Kruk spadał o 0,7 proc.

W indeksie mWIG40 dobrze radziło sobie AB – jego akcje drożały o prawie 3 proc.

AmRest i Rainbow traciły po ponad 4 proc.

Rainbow Tours oszacował, że jego przychody w styczniu 2026 r. wyniosły 309,7 mln zł, o ok. 2,6 proc. więcej r/r.

W indeksie sWIG80 najmocniej rosło Creotech – o 11 proc. Na szerokim rynku pozytywnie wyróżniał się Stalprofil, który rósł o 6,7 proc.

Analityk Noble Securities : pozytywne scenariusze są już wycenione

– Widzimy, że spadają banki i większość spółek, które zawsze reagują na poziom ryzyka, jak chociażby CD Projekt. Jest to zatem kwestia globalnego risk‑off. Mamy wciąż obawy związane z Iranem, ale też sesja w Stanach Zjednoczonych po wynikach Nvidii była słaba, mimo że te wyniki były dobre, i dzisiaj mamy kontynuację – powiedział PAP Biznes Mateusz Chrzanowski, analityk Noble Securities.

– Wydaje się, że pozytywne scenariusze są już w cenach i pewnie część inwestorów decyduje się realizować zyski, bo wyceny są po prostu wysokie – dodał.

Jak zauważył, trwa odwrót inwestorów z rynku akcyjnego w stronę obligacji.

– Zarówno polskie rentowności, jak i amerykańskie dzisiaj mocno spadają. Zatem widać, że inwestorzy szukają bezpieczniejszych aktywów. To też powinno sprzyjać dolarowi. W ostatnich dniach jest on wyżej wyceniany w stosunku do złotego. To pewna zmiana, bo wcześniej dosyć łatwo było go zepchnąć w dół – powiedział.

– W najbliższym czasie, w najlepszym wypadku, spodziewałbym się konsolidacji na dużych spółkach. Ale gdyby zmaterializowały się ryzyka na świecie, to pewnie będziemy mówili o jakiejś korekcie – dodał.

Zdaniem Chrzanowskiego rekordowe wyceny WIG Energia jest to efekt globalnego pozytywnego sentymentu wobec tego sektora.

– Mocnym komponentem przychodów tych spółek jest segment dystrybucji. W najbliższym czasie będą spore nakłady na tę infrastrukturę i ten segment będzie dodawał do wyników – powiedział.

– Natomiast w ujęciu globalnym jest kwestia popytu na prąd w związku ze skalą inwestycji w AI. Widzimy, że centra danych rosną jak na drożdżach. W Stanach zużycie prądu w centrach danych stanowi już 7 proc. całego systemu. To pokazuje, że być może będzie brakować energii. W takim wypadku będzie trzeba wykorzystywać elektrownie węglowe, które są stabilne, co jest szczególnie istotne przy modelach związanych z AI, bo one działają całą dobę – dodał.

Główne wnioski 27 lutego 2026 r. sektor bankowy wyraźnie ciążył indeksom na GPW, podczas gdy energia i technologie były wsparciem rynku. Banki należały do najsłabszych spółek sesji (Alior, mBank, Santander), a indeks WIG Banki spadał najmocniej spośród sektorów. Nastroje na rynku pogorszyły się wskutek globalnego sentymentu risk‑off – twierdzi analityk Noble Securities. Jak zauważył Marek Chrzanowski, związane jest to m.in. z obawami geopolitycznymi (Iran) i słabszą sesją w USA mimo dobrych wyników Nvidii. Jednocześnie rośnie zainteresowanie obligacjami, a dolar się umacniał, co uważa się za klasyczny objaw, że rynek ma wyraźną awersję do ryzyka. Energetyka pozostaje jednym z najmocniejszych segmentów dzięki globalnym trendom. Jak podkreślił Chrzanowski, sektor korzysta zarówno z lokalnych fundamentów, jak i globalnej megatransformacji energetyczno‑technologicznej.

Źródło: PAP