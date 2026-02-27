Kategoria artykułu: Newsy
Rekordowe wyceny spółek energetyczych. Notowania GPW 27 lutego 2026 r.
Piątek 27 lutego przyniósł historyczny rekord WIG Energia. Oprócz tego, wedle stanu z godz. 16.15 WIG20 zmierzał do tego, aby zakończyć bilans całego tygodnia na 1,7-proc. plusie, natomiast wartość WIG celował w ok. 1,2 proc. tygodniowego wzrostu.
27.02.2026, 16:55
Siedziba Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Fot. PAP/Leszek Szymański
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak zachowywały się główne indeksy GPW i poszczególne sektory w trakcie sesji 27 lutego 2026 r.
- Które spółki najmocniej rosły i spadały.
- Czego można się spodziewać w niedalekiej przyszłości.