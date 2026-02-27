Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 27.02.2026
27.02.2026 13:07

Block Inc. ścina zatrudnienie o połowę. Więcej AI i mniejsze zespoły

Block Inc., gigant w świecie fintechów, ogłosił redukcję zatrudnienia z ponad 10 tys. do niespełna 6 tys. pracowników. „Nie robimy tego, bo jesteśmy w kłopotach” – mówi jednak dyrektor generalny. Powodem decyzji jest rozwój narzędzi AI. Akcje spółki zareagowały wzrostami.

„Dzisiaj podejmujemy jedną z najtrudniejszych decyzji w historii naszej firmy: redukujemy naszą organizację o prawie połowę, z ponad 10 000 osób do nieco poniżej 6000” – ogłosił założyciel i dyrektor generalny Block Inc., Jack Dorsey.

Szef firmy zapewnia jednak, że „nie robi tego, bo jest w kłopotach”. Jak tłumaczy, zysk brutto i baza klientów rosną, „ale coś się zmieniło”.

„Już teraz widzimy, że narzędzia analityczne, które tworzymy i wykorzystujemy, w połączeniu z mniejszymi i bardziej płaskimi zespołami umożliwiają nowy sposób pracy, który zasadniczo zmienia znaczenie budowania i prowadzenia firmy. A proces ten szybko przyspiesza” – wyjaśnia.

Jack Dorsey tłumaczy, że podjął decyzję o gwałtownej, a nie stopniowej redukcji etatów, bo „powtarzające się redukcje kadrowe mają destrukcyjny wpływ na morale, koncentrację oraz zaufanie”.

Spółka szacuje, że poniesie od 450 do 500 mln dolarów kosztów z powodu restrukturyzacji. Pracownicy, którzy otrzymają wypowiedzenie, mogą liczyć na wynagrodzenie za 20 tygodni oraz dodatkowo jeden tydzień za każdy rok pracy. Dostaną także 6 miesięcy opieki zdrowotnej, urządzenia służbowe oraz 5 tys. dolarów.

Akcje Block Inc. reagują wzrostami na masowe zwolnienia

Decyzja na taką skalę wiąże się z ryzykiem. Ale tak samo jest w przypadku pozostawania w miejscu” – mówi.

Po tym ogłoszeniu akcje Block Inc. zareagowały w handlu przedsesyjnym wyraźnymi wzrostami, drożejąc w piątek o prawie 20 proc.

Block Inc. został założony w 2009 r. przez Jacka Dorseya jako Square Inc.. Jest jedną z najważniejszych amerykańskich firm świadczących usługi z zakresu finansów i technologii. Spółka wchodzi w skład indeksu S&P 500 i jest notowana na New York Stock Exchange.

W IV kw. 2025 r. odnotowała wzrost zysku brutto o 24 proc. r/r do 2,87 mld dolarów. W ujęciu rocznym wyniósł on 10,36 mld dolarów. Firma spodziewa się skorygowanego zysku na akcję w wysokości 3,66 dolara wobec 3,22 dolara prognozowanych przez analityków.

Z kolei na 2026 r. firma prognozuje zysk brutto w wysokości 12,2 mld dolarów.

Fot. illustration by Cheng Xin/Getty Images
