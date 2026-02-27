Polskie obligacje. Są dane za styczeń, w marcu dwa przetargi

W styczniu wartość transakcji na rynku wtórnym obligacji skarbowych zwiększyła się o 8,9 proc. miesiąc do miesiąca do 1 681,6 mld zł – podało Ministerstwo Finansów. Udział inwestorów zagranicznych w polskich obligacjach wzrósł o 13,7 mld zł do 188 mld zł. MF planuje w marcu dwa przetargi sprzedaży SPW z łączną podażą 14–26 mld zł

Jak podało MF, obrót obligacjami koncentrował się na nieregulowanym rynku międzybankowym (93 proc.), podczas gdy udział platformy elektronicznej TBS Poland w łącznej wartości obrotów wyniósł 7 proc., a udział GPW stanowił 0,03 proc.

W styczniu udział inwestorów zagranicznych w polskich obligacjach wzrósł o 13,7 mld zł do 188 mld zł.

„W styczniu zadłużenie w krajowych SPW wzrosło o 37,9 mld zł i wyniosło 1508,7 mld zł. Złożył się na to przyrost zadłużenia wobec wszystkich trzech grup inwestorów: banków (w tym NBP), krajowych inwestorów pozabankowych i nierezydentów o odpowiednio 15,5 mld zł (do 774,1 mld zł), 8,7 mld zł (do 546,5 mld zł) i 13,7 mld zł (do 188 mld zł)” – napisano.

„W rezultacie udział banków (w tym NBP) w zadłużeniu w krajowych SPW na koniec stycznia obniżył się do 51,3 proc. z 51,6 proc. w grudniu (51 proc. na koniec grudnia 2024 r.), a udział inwestorów pozabankowych zmniejszył się do 36,2 proc. z 36,6 proc. w poprzednim miesiącu (36,4 proc. na koniec grudnia 2024 r.)” – dodano.

Udział nierezydentów w zadłużeniu w krajowych SPW zwiększył się natomiast do 12,5 proc. z 11,8 proc. na koniec grudnia (12,7 proc. na koniec grudnia 2024 r.).

MF planuje w marcu dwa przetargi sprzedaży SPW z łączną podażą 14–26 mld zł

MF planuje w marcu dwa przetargi sprzedaży SPW: 18 marca z podażą 7–13 mld zł oraz 25 marca z podażą 7–13 mld zł.

Na przetargach sprzedaży SPW oferowane będą papiery: OK0128, NZ0331, PS0731, DS1035, NZ0936; możliwe są też obligacje typu IZ oraz inne serie.

MF planuje w marcu jeden przetarg zamiany obligacji, 11 marca.

MF nie planuje z kolei przetargów sprzedaży bonów skarbowych.

Źródło: PAP