Kategorie artykułu: Kampus XYZ Społeczeństwo
Rektor SWPS: Państwo powinno współfinansować badania uczelni niepublicznych. Matching funds zamiast jałmużny (WYWIAD)
Na uczelnie niepubliczne, na których uczy się jedna trzecia wszystkich studentów w Polsce, przypada zaledwie 0,06 proc. publicznych wydatków na badania naukowe w szkolnictwie wyższym. – Chcemy, żeby to się zmieniło – mówi prof. Roman Cieślak, rektor Uniwersytetu SWPS.
27.07.2026, 05:15
– Dzisiejsi studenci oczekują podmiotowego traktowania. Nie chcą być petentami. Chcą mieć wpływ na swoją ścieżkę kształcenia, dobrą jakość edukacji niezależnie od lokalizacji i większą elastyczność – uważa prof. Roman Cieślak, rektor Uniwersytetu SWPS. Fot. SWPS
Z tego artykułu dowiesz się…
- Na czym polega propozycja SWPS zwiększenia finansowania MNiSW na badania i rozwój na uczelniach niepublicznych.
- Jak zmieni się model studiowania w filiach SWPS w kilku polskich miastach.
- Dlaczego rektor krytycznie ocenia wyniki ostatniej ewaluacji uczelni w Polsce.