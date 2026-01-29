Kategorie artykułu: Lifestyle Społeczeństwo
Rektor UJ o krytykuje zasady ewaluacji uczelni. „Przestaliśmy masowo patentować, bo to nie ma sensu” (WYWIAD)
– Ja się strategią umiędzynarodowienia nie przejmuję – mówi o nowym planie otwarcia polskiej nauki na świat prof. Piotr Jedynak, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, najstarszej uczelni w Polsce. – Oszacowano, że 25 proc. studentów przyjedzie spoza Polski, gdy mamy najgorszą od lat politykę wizową, która blokuje przyjazdy. Nie będzie też fali „uchodźców naukowych” – ocenia. UJ realizuje własną strategię rozwoju: nie stawia na masowe patentowanie, nie zatrzymuje studentów na siłę, inwestuje 100 mln zł w infrastrukturę laboratoryjną i koncentruje się na zdobywaniu prestiżowych grantów badawczych.
29.01.2026, 05:50
- Nowe kryteria ewaluacji uczelni niewiele różnią się od starych. Są archaiczne, w ogóle nie stymulują jakości naukowej, za to zachęcają do podnoszenia wszelkimi możliwymi metodami uśrednionego wyniku - mówi rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Piotr Jedynak. Fot. Anna Wojnar UJ
