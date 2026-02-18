Kategorie artykułu: Biznes Newsy Polityka
Rok przyspieszenia po roku przełomu. „Za pięć lat dogonimy Wielką Brytanię"
Rząd zapowiada „rok przyspieszenia" po „roku przełomu", którym miał być 2025 r. Premier Donald Tusk zapowiada przyspieszenie stopy wzrostu inwestycji w 2026 r. „Polska stała się oazą stabilności i wzrostu" – uważa szef polskiego rządu. I deklaruje, że za pięć lat dogonimy Wielką Brytanię.
18.02.2026, 11:03 Aktualizacja: 18.02.2026, 11:34
Premier Donald Tusk ogłosił 2026 r. „rokiem przyspieszenia". na konferencji w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Fot. PAP/Rafał Guz
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie plany na 2026 r. ogłosili przedstawiciele rządu.
- Dlaczego 2026 r. ma być rokiem przyspieszenia.
- Jakie działania zapowiadał rząd w 2025 r. pod hasłem roku przełomu.