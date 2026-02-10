Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 10.02.2026
NEWSROOM XYZ
Pilne
10.02.2026 10:51

Premier powołuje Radę Przyszłości. „To musi być rok przyspieszenia” 

2026 r. musi być rokiem przyspieszenia – oznajmił premier Donald Tusk w poniedziałek, powołując Radę Przyszłości. Nowe ciało ma zająć się planowaniem strategii rozwoju na przyszłość.

Spotkaliśmy się dziś w gronie ludzi wyjątkowo ambitnych, bardzo mądrych, którzy wiedzą, jak projektować przyszłość, by Polska była liderem, nie jednym z liderów, w wielu dziedzinach [...] Nas interesuje tylko wygrywanie – oznajmił premier Donald Tusk na konferencji.

Donald Tusk podziękował wszystkim, którzy zdecydowali się wejść w skład rady.

Są to ludzie bardzo zajęci, którzy nie narzekają na brak sukcesów w nauce i w biznesie – powiedział premier.

Pracami rady pokieruje minister finansów Andrzej Domański.

Minister finansów: mamy ambicje na więcej

Szef resortu finansów zdradził, że w trakcie pierwszego posiedzenia Rada Przyszłości obradowała na tematy sztucznej inteligencji, bio-tech, data oraz technologii kosmicznych i dual-use, czyli podwójnego zastosowania.

Jak podkreślił, Polska już jest 20. gospodarką świata, ale „mamy ambicje na więcej”.

– Jestem przekonany, że już wkrótce przedstawimy rozwiązania, dzięki którym Polska gospodarka będzie rozwijała się jeszcze szybciej – stwierdził.

W skład Rady Przyszłości weszli:

  • Mateusz Staniszewski, współzałożyciel startupu Eleven Labs,
  • Rafał Modrzewski, prezes produkującej satelity firmy Iceye,
  • Dominik Batorski, socjolog i ekspert w dziedzinie data science
  • Grzegorz Brona, prezes Creotech Instruments,
  • Sebastian Kondracki, CIO w Deviniti i współtwórca modelu Bielik,
  • Tomasz Konik, prezes zarządu Deloitte w Europie Środkowej,
  • Jarosław Królewski, prezes zarządu i współzałożyciel Synerise,
  • Aleksandra Pedraszewska, mentorka startupów,
  • Paweł Przewięźlikowski, prezes i współzałożyciel Ryvu Therapeutics,
  • Krzysztof Pyrć, prezes zarządu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej,
  • Mikołaj Raczyński, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju ds. inwestycji,
  • Piotr Sankowski, prezes instytutu badawczego Ideas,
  • Sławosz Uznański-Wiśniewski, astronauta,
  • Marta Winiarska, prezes zarządu Bioinmed,
  • Piotr Wojciechowski, prezes zarządu WB Group,
  • Stefan Batory, współzałożyciel Booksy,
  • Aleksandra Przegalińska, prorektorka ds. innowacji Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie,
  • Sebastian Siemiątkowski, współzałożyciel i prezes Klarny.

Tekst będzie aktualizowany.

ElevenLabs: nowa megarunda i rekordowa wycena
Na zdjęciu premier Donald Tusk
Premier Donald Tusk uczestniczył w otwarciu hali produkcyjnej w zakładach Mesko w Skarżysku-Kamiennej. Fot. PAP/Piotr Polak
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka Świat
80-letni Lula gra o czwartą kadencję. Czy prezydent Brazylii to ostatni obrońca liberalnego porządku świata?
To może być ostatnia i najważniejsza bitwa w długiej karierze byłego związkowca z robotniczego Pernambuco. Wkraczając w rok wyborczy, Luiz Inácio Lula da Silva nie walczy już tylko o reelekcję, lecz o kształt świata, jaki chce po sobie pozostawić. Brazylijski prezydent próbuje na nowo zdefiniować „ład oparty na zasadach” – wolny od zachodniej hipokryzji i wrażliwy na interesy Globalnego Południa. Chce udowodnić, że nawet w epoce dyktatu siły i wojen handlowych nadal liczą się dialog i prawo międzynarodowe. Sprawdzamy, jak ta wizja zderza się z rzeczywistością: amerykańskimi cłami, interwencją w Wenezueli i ostrą walką o władzę w samej Brazylii, od której zależy geopolityczny kurs całego regionu.
09.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
33 mld zł za InPost na stole. FedEx i Advent stawiają na plan Rafała Brzoski
Konsorcjum inwestorów chce przejąć polskiego lidera innowacji logistycznych. Rafał Brzoska zwiększa zaangażowanie i pozostaje na czele spółki.
09.02.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Polski kapitał pod lupą. Gdzie budujemy czempionów, a gdzie oddaliśmy pole
Energetyka, transport i przemysł energochłonny pozostają domeną polskiego kapitału tylko dzięki spółkom kontrolowanym przez państwo. W sektorach takich jak motoryzacja czy wyposażenie domu krajowe firmy niemal nie istnieją wśród liderów. To strukturalna bariera dla innowacyjności i długofalowego wzrostu.
09.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
Polacy wciąż aktywni na hiszpańskim rynku nieruchomości. Jednak do gry z impetem wchodzi Oman
Polacy nadal chętnie inwestują w nieruchomości w Hiszpanii, ale spoglądają poza Europę. Oman wyrasta na alternatywę wobec Dubaju.
10.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Ponad 60 pomysłów na transformację Śląska. Obiecany górnikom fundusz wreszcie nabiera rozpędu
Do Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego spłynęło ponad 60 propozycji od firm i samorządów dotyczących transformacji regionu. Fundusz ma do wydania pół miliarda złotych na przeciwdziałanie negatywnym skutkom zamykania kopalń węgla. Na ten cel nie przeznaczył jeszcze ani złotówki, choć działa od 2023 r. Teraz jest szansa na przełamanie impasu.
10.02.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Polski sektor IT pod presją. AI testuje odporność gospodarki
Sektorowa wyprzedaż spółek IT pokazuje rosnące obawy inwestorów, że szybki rozwój sztucznej inteligencji może ograniczyć popyt na część usług technologicznych. Choć rynki mogą przereagowywać, skala ekspozycji Polski na sektor IT i usługi biznesowe sprawia, że warto zastanowić się nad możliwymi konsekwencjami tych zmian.
10.02.2026