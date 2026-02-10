Premier powołuje Radę Przyszłości. „To musi być rok przyspieszenia” 

Pilne

2026 r. musi być rokiem przyspieszenia – oznajmił premier Donald Tusk w poniedziałek, powołując Radę Przyszłości. Nowe ciało ma zająć się planowaniem strategii rozwoju na przyszłość.

– Spotkaliśmy się dziś w gronie ludzi wyjątkowo ambitnych, bardzo mądrych, którzy wiedzą, jak projektować przyszłość, by Polska była liderem, nie jednym z liderów, w wielu dziedzinach [...] Nas interesuje tylko wygrywanie – oznajmił premier Donald Tusk na konferencji.

Donald Tusk podziękował wszystkim, którzy zdecydowali się wejść w skład rady.

– Są to ludzie bardzo zajęci, którzy nie narzekają na brak sukcesów w nauce i w biznesie – powiedział premier.

Pracami rady pokieruje minister finansów Andrzej Domański.

Minister finansów: mamy ambicje na więcej

Szef resortu finansów zdradził, że w trakcie pierwszego posiedzenia Rada Przyszłości obradowała na tematy sztucznej inteligencji, bio-tech, data oraz technologii kosmicznych i dual-use, czyli podwójnego zastosowania.

Jak podkreślił, Polska już jest 20. gospodarką świata, ale „mamy ambicje na więcej”.

– Jestem przekonany, że już wkrótce przedstawimy rozwiązania, dzięki którym Polska gospodarka będzie rozwijała się jeszcze szybciej – stwierdził.

W skład Rady Przyszłości weszli:

Mateusz Staniszewski , współzałożyciel startupu Eleven Labs,

, współzałożyciel startupu Eleven Labs, Rafał Modrzewski , prezes produkującej satelity firmy Iceye,

, prezes produkującej satelity firmy Iceye, Dominik Batorski, socjolog i ekspert w dziedzinie data science

socjolog i ekspert w dziedzinie data science Grzegorz Brona , prezes Creotech Instruments,

, prezes Creotech Instruments, Sebastian Kondracki , CIO w Deviniti i współtwórca modelu Bielik,

, CIO w Deviniti i współtwórca modelu Bielik, Tomasz Konik , prezes zarządu Deloitte w Europie Środkowej,

, prezes zarządu Deloitte w Europie Środkowej, Jarosław Królewski, prezes zarządu i współzałożyciel Synerise,

prezes zarządu i współzałożyciel Synerise, Aleksandra Pedraszewska , mentorka startupów,

, mentorka startupów, Paweł Przewięźlikowski , prezes i współzałożyciel Ryvu Therapeutics,

, prezes i współzałożyciel Ryvu Therapeutics, Krzysztof Pyrć, prezes zarządu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej,

prezes zarządu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Mikołaj Raczyński, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju ds. inwestycji,

wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju ds. inwestycji, Piotr Sankowski, prezes instytutu badawczego Ideas,

prezes instytutu badawczego Ideas, Sławosz Uznański-Wiśniewski , astronauta,

, astronauta, Marta Winiarska , prezes zarządu Bioinmed,

, prezes zarządu Bioinmed, Piotr Wojciechowski , prezes zarządu WB Group,

, prezes zarządu WB Group, Stefan Batory , współzałożyciel Booksy,

, współzałożyciel Booksy, Aleksandra Przegalińska, prorektorka ds. innowacji Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie,

prorektorka ds. innowacji Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Sebastian Siemiątkowski, współzałożyciel i prezes Klarny.

Tekst będzie aktualizowany.