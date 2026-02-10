Premier powołuje Radę Przyszłości. „To musi być rok przyspieszenia”
2026 r. musi być rokiem przyspieszenia – oznajmił premier Donald Tusk w poniedziałek, powołując Radę Przyszłości. Nowe ciało ma zająć się planowaniem strategii rozwoju na przyszłość.
– Spotkaliśmy się dziś w gronie ludzi wyjątkowo ambitnych, bardzo mądrych, którzy wiedzą, jak projektować przyszłość, by Polska była liderem, nie jednym z liderów, w wielu dziedzinach [...] Nas interesuje tylko wygrywanie – oznajmił premier Donald Tusk na konferencji.
Donald Tusk podziękował wszystkim, którzy zdecydowali się wejść w skład rady.
– Są to ludzie bardzo zajęci, którzy nie narzekają na brak sukcesów w nauce i w biznesie – powiedział premier.
Pracami rady pokieruje minister finansów Andrzej Domański.
Minister finansów: mamy ambicje na więcej
Szef resortu finansów zdradził, że w trakcie pierwszego posiedzenia Rada Przyszłości obradowała na tematy sztucznej inteligencji, bio-tech, data oraz technologii kosmicznych i dual-use, czyli podwójnego zastosowania.
Jak podkreślił, Polska już jest 20. gospodarką świata, ale „mamy ambicje na więcej”.
– Jestem przekonany, że już wkrótce przedstawimy rozwiązania, dzięki którym Polska gospodarka będzie rozwijała się jeszcze szybciej – stwierdził.
W skład Rady Przyszłości weszli:
- Mateusz Staniszewski, współzałożyciel startupu Eleven Labs,
- Rafał Modrzewski, prezes produkującej satelity firmy Iceye,
- Dominik Batorski, socjolog i ekspert w dziedzinie data science
- Grzegorz Brona, prezes Creotech Instruments,
- Sebastian Kondracki, CIO w Deviniti i współtwórca modelu Bielik,
- Tomasz Konik, prezes zarządu Deloitte w Europie Środkowej,
- Jarosław Królewski, prezes zarządu i współzałożyciel Synerise,
- Aleksandra Pedraszewska, mentorka startupów,
- Paweł Przewięźlikowski, prezes i współzałożyciel Ryvu Therapeutics,
- Krzysztof Pyrć, prezes zarządu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej,
- Mikołaj Raczyński, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju ds. inwestycji,
- Piotr Sankowski, prezes instytutu badawczego Ideas,
- Sławosz Uznański-Wiśniewski, astronauta,
- Marta Winiarska, prezes zarządu Bioinmed,
- Piotr Wojciechowski, prezes zarządu WB Group,
- Stefan Batory, współzałożyciel Booksy,
- Aleksandra Przegalińska, prorektorka ds. innowacji Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie,
- Sebastian Siemiątkowski, współzałożyciel i prezes Klarny.
Tekst będzie aktualizowany.