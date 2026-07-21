Rosji brakuje żołnierzy. Kreml zastanawia się nad kolejną mobilizacją
Rosyjska propaganda przekonuje, że ochotnicy tłumnie zgłaszają się do armii. Tymczasem Kreml ma coraz większy problem z pozyskaniem ludzi na wojnę przeciwko Ukrainie. Władze sięgają po łapanki w miastach, werbunek studentów i fikcyjne oferty pracy. Jesienią możliwa jest powszechna mobilizacja.
21.07.2026, 04:30
Wolontariusz w punkcie informacyjnym w przejściu podziemnym moskiewskiego metra. W ten sposób rosyjskie władze zachęcają do podpisywania kontraktów z armią walczącą w Ukrainie. Na tablicy widnieje napis: „Obrońca Federacji Rosyjskiej. Kontrakt z Ministerstwem Obrony. Maksymalne wypłaty”. Fot. Contributor/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Ile nowych żołnierzy kontraktowych pozyskuje obecnie Rosja na wojnę przeciwko Ukrainie i jak ta liczba zmieniła się w porównaniu z wcześniejszym okresem.
- Jakie metody stosują władze, aby zwiększyć liczbę rekrutów.
- Co świadczy o tym, że na Kremlu coraz poważniej rozważany jest scenariusz kolejnej mobilizacji i czym mogłaby różnić się ona od tej z 2022 r.