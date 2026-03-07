Kategoria artykułu: Sport
Rosyjscy sportowcy, bojkot i weterani wojny. Rozpoczęły się igrzyska paraolimpijskie
W zimowych igrzyskach paraolimpijskich o medale powalczą sportowcy z 56 państw – w tym z Rosji i Białorusi. W przeciwieństwie do igrzysk olimpijskich tutaj mogą startować pod flagą swoich krajów, co spotkało się z reakcją niektórych reprezentacji. O medale powalczy też kilkunastoosobowa kadra Polski.
07.03.2026, 06:00
Ukraina wysłała na igrzyska paralimpijskie jedną z najliczniejszych reprezentacji spośród wszystkich uczestniczących w nich państw. Na zdjęciu Oleksandr Aleksyk, startujący w parabiegach narciarskich. Fot. Buda Mendes/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego Rosjanie i Białorusini mogą startować na igrzyskach paraolimpijskich pod flagami swoich państw, choć na igrzyskach olimpijskich emblematy narodowe tych krajów były niedozwolone.
- Dlaczego na igrzyskach paraolimpijskich nie ma charakterystycznych pięciu kół olimpijskich i co groziło sportowcom za posiadanie tatuażu z tym logotypem.
- Jak liczną reprezentację wysłała na tegoroczne zawody Polska.