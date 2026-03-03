Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Ryanair idzie na rekord w Modlinie. Lotnisko wkrótce zamieni się w plac budowy
– Odnotowaliśmy rekordowy wzrost na lotnisku Warszawa-Modlin. Ruch w Modlinie obsługiwany przez Ryanair podwoi się w tym roku do ponad 3 mln pasażerów – mówił dyrektor generalny irlandzkich linii Ryanair, Michael O’Leary. Podwarszawski port lotniczy przygotowuje się również do postawienia tymczasowego terminala, a w dalszej perspektywie – budowy linii kolejowej.
Ryanair w sezonie letnim 2026 r. obsłuży na lotnisku Warszawa-Modlin 49 tras, w tym siedem nowych połączeń: do Algieru, Bratysławy, Lamezii, Walencji, Mediolanu, Palermo i Sofii. Na zdjęciu Michael O'Leary, dyrektor generalny linii Ryanair. Fot. Rodrigo Jiménez, PAP
- W jaki sposób Ryanair planuje zwiększyć liczbę pasażerów obsługiwanych z lotniska Warszawa-Modlin.
- Jakie są plany inwestycyjne portu w Modlinie.
- Jaką strategię rozwoju przewoźnik realizuje w Polsce i w Europie.