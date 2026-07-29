Kategoria artykułu: Analizy
Rynek mieszkaniowy przyspiesza. Ceny mogą ponownie wzrosnąć
Tańsze finansowanie i perspektywa dalszego spadku stóp procentowych sprzyjają kupującym. W największych polskich miastach może to przełożyć się na ponowny wzrost cen mieszkań.
29.07.2026, 05:30
Ceny mieszkań mogą wzrosnąć, ale to nie oznacza jeszcze spadku dostępności. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czy należy spodziewać się wzrostu cen mieszkań i jakie sygnały mogą go zapowiadać.
- Czy na rynku mieszkaniowym widać wzmożoną aktywność.
- Jak obecny koszt kredytu wypada na tle ostatnich 20 lat.