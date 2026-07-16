Kategoria artykułu: Biznes
Polacy kupują mieszkania, zanim będzie jeszcze drożej. A będzie
Większość Polaków spodziewa się dalszego wzrostu cen mieszkań. Nie zwlekają więc z decyzjami o zakupie. Jednocześnie gwałtownie rośnie nieufność wobec deweloperów i agentów nieruchomości.
16.07.2026, 15:52
Aż 56 proc. ankietowanych uważa, że ceny w najbliższych 12 miesiącach wzrosną. Fot. GettyImages
Z tego artykułu dowiesz się…
- Co napędza oczekiwania dalszego wzrostu cen mieszkań.
- Dlaczego ceny nowych mieszkań rosną szybciej niż ceny lokali na rynku wtórnym.
- Skąd bierze się pogarszająca ocena deweloperów i agentów oraz lepszy odbiór pośredników hipotecznych.