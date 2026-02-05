Kategorie artykułu: fact-checking Społeczeństwo
Scam na prezydenta. Oszuści wykorzystują wizerunek Karola Nawrockiego, proceder na platformach kwitnie
W 2025 r. ofiarami internetowych oszustw zostało ponad 50 tys. osób, które straciły łącznie blisko 500 mln zł. Oszuści wykorzystywali nie tylko wizerunki samych celebrytów, ale nawet prezydenta Karola Nawrockiego, a wcześniej Andrzeja Dudy.
Wizerunki prezydenta Karola Nawrockiego i byłego prezydenta Andrzeja Dudy są wykorzystywane przez cyberprzestępców. Fot. PAP/Leszek Szymański
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie działania podjęła w 2025 r. policja w sprawie internetowych oszustw z wizerunkiem celebrytów.
- Jak narzędzia AI służą oszustwom i dezinformacji.
- Jakie stanowisko zajmuje Meta w sprawie walki z internetowymi oszustwami.