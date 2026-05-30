Sesja zbliża się wielkimi krokami. A z nią stres, przemęczenie i wypalenie

Połowa polskich studentów codziennie doświadcza wysokiego poziomu stresu, objawów depresji lub zaburzeń snu. Co piąty spełnia kryteria depresji lub wypalenia edukacyjnego, a co drugi ma obniżoną odporność psychiczną.

Przygotowany przez MNiSW oraz Uniwersytet SWPS raport „Analiza badań nad zdrowiem psychicznym i jakością życia w środowisku akademickim” nie pozostawia złudzeń: problemy psychiczne są wśród polskich studentów na porządku dziennym.

– Młodzi ludzie są dziś bardziej podatni na depresję, stres czy przemęczenie. Przyczyną może być to, że mają niższą odporność psychiczną. A tę niższą odporność powodują tzw. helikopterowy styl wychowawczy rodziców, napędzane przez social media oraz chaos informacyjny przeciążenie poznawcze i emocjonalne, a także kryzys relacji – mówi Marta Iwanowska-Polkowska, psycholożka, autorka książki „Kiedy życie mówi sprawdzam” i podcasterka.

Eksperci zwracają uwagę także na wpływ pandemii, która ukształtowała pokolenie dzisiejszych studentów.

– Młodzi ludzie, którzy spędzili 2 lata w domu, są mniej odporni na stres. Ale może się to też brać z powodu niepewnej przyszłości. Studenci boją się, czy nie zastąpi ich AI, czy będą mieli gdzie mieszkać, czy będą dobrze zarabiać… To wszystko wywiera dodatkową presję – mówi Dorota Minta, psycholożka, psychoterapeutka i wykładowczyni akademicka.

A kulminacją presji jest dla studentów oczywiście sesja egzaminacyjna.

Sposoby na sesję

– Reagujemy różnie na sesję, bo jesteśmy różni i różnimy się poziomem odporności psychicznej. Ludzie, którzy rozumieją, że trudności i wyzwania są w życiu naturalną częścią życia, poradzą sobie lepiej. Łatwiej mają też ci, którzy umieją w mądry, zdrowy sposób regulować swoje emocje – wskazuje Marta Iwanowska-Polkowska.

Najbardziej oczywiste sposoby na odprężenie w trakcie sesji są trzy. To odżywanie, sen, ruch.

– W czasie sesji łatwo wpaść w pułapkę niezdrowego jedzenia. A przecież z racji wysiłku mamy duże zapotrzebowanie energetyczne – mówi Dorota Minta.

Z kolei często pomijany przez studentów „kujących”, do egzaminu sen – oprócz wspierania regeneracji i utrwalania wiedzy – zapobiega nasilaniu się stresu, lęku i depresji. A aktywność fizyczna wiąże się z lepszym zdrowiem fizycznym i psychicznym.

– Bardzo ważne jest też zadbanie o higienę umysłu, czyli inaczej: regularne przerwy w nauce. Ale nie na scrollowanie, tylko na ruch, czytanie, kontakt z naturą czy z innymi ludźmi. Często myślimy, że regeneracja to dłuższe wyjazdy, a tymczasem wystarczą krótkie, regularne przerwy. Nawet 15-minutową przerwę powinniśmy potraktować jako inwestycję w naukę – radzi Marta Iwanowska-Polkowska.

– Z kolei przeszkodą jest często widoczny u młodych ludzi perfekcjonizm, który sprawia, że nie cieszymy się z małych sukcesów. To nie jest dobra narracja przy sesji, ale i w życiu. A badania dowodzą, że każde kolejne pokolenie jest bardziej perfekcjonistyczne – dodaje psycholożka.

Trudna sztuka study-work-life balance

Z badań wynika jednak, że najsilniejszym predyktorem jakości życia studentów są satysfakcjonujące relacje społeczne. Dlatego czas z przyjaciółmi, rodziną czy drugą połówką jest szczególnie ważny, także w czasie sesji.

– Niezależnie od tego, czy jesteśmy introwertykami, czy ekstrawertykami, lepiej radzimy sobie z wyzwaniami, gdy mamy poczucie, że nie jesteśmy w nich sami – tłumaczy Marta Iwanowska–Polkowska.

Sztuka zadbania o te relacje jest jednak trudna dla studentów, którzy łączą naukę z pracą zarobkową. W czasie sesji takie osoby mają jeszcze mniej czasu na tę część życia.

– Nie zawsze zachowamy równowagę. Sesja to raczej czas na „study”, a wakacje na „life”. Z kolei praca powinna zasilać inne obszary – np. dawać nam możliwość realizowania zainteresowań albo poczucie sensu. A najlepiej jedno i drugie – wskazuje Marta Iwanowska-Polkowska.

– W radzeniu sobie z przeciwnościami – takimi jak sesja, ale nie tylko – pomaga też poczucie sensu. Według badań studenci mający realny kontakt ze swoimi wartościami lepiej radzą sobie z wyzwaniami uczelnianego życia – tłumaczy Marta Iwanowska-Polkowska.

Kiedy rzucić studia... albo rozpoznać kryzys

A co jeśli jednak nie mamy poczucia sensu na studiach? Ekspertki zgadzają się, że rozczarowanie studiami jest naturalne – często wybór kierunku jest efektem przypadku, presji otoczenia czy podążania za trendami. Ostrzegają jednak przed pochopnymi decyzjami.

– Jeśli takie myśli pojawiły się w trakcie sesji, to prawdopodobnie efekt przemęczenia i stresu. To nie jest moment na rzucanie czy zmianę studiów – mówi Dorota Minta.

– Nie poddawaj się też przy pierwszym wyzwaniu. Pomyśl, gdzie zaprowadzi cię pokonanie go. A gdy sytuacja się powtórzy raz albo drugi, to wtedy potraktuj to jako sygnał, że być może powinieneś zmienić studia – dodaje Marta Iwanowska-Polkowska.

W kryzysie szukajmy pomocy, ale nie od AI

– Natomiast jeżeli odczuwamy objawy depresji – obniżony nastrój, smutek, ale też rozdrażnienie i frustrację – jeżeli tracimy poczucie radości z rzeczy, które wcześniej cieszyły, zaczyna nad nami dominować lęk i objawy te utrzymują się dłużej niż dwa tygodnie, to pójdźmy do specjalisty od zdrowia psychicznego. Może to być psycholog, psychiatra albo specjalista z telefonu zaufania – np. 116 123. W kryzysie nigdy nie możemy być sami – radzi Marta Iwanowska-Polkowska.

– I na pewno nie traktujmy AI jako alternatywy dla specjalisty. Sztuczna inteligencja może co najwyżej podpowiedzieć nam, jak powinniśmy szukać pomocy – ostrzega Dorota Minta.