Kategoria artykułu: Biznes
Skarbówka od 10 lat sięga do GAAR-ów. Na celowniku fundacje rodzinne (RAPORT)
Trzymanie się litery prawa nie wystarczy, by uchronić się przed podejrzeniami skarbówki. Ta od 10 lat wyposażona jest w narzędzie, które pozwala podważyć transakcje i schematy podatkowe wykreowane tylko po to, by uniknąć podatku.
16.07.2026, 05:15
Zdaniem ekspertów klauzule GAAR to jedna z najważniejszych reform podatkowych w historii, która zmieniła postrzeganie prawa podatkowego Fot. PAP/Albert Zawada
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak zmieniła się rola klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w ciągu 10 lat.
- Jak ocenić skuteczność tego narzędzia? Czy urzędnicy powinni często po nie sięgać.
- Jakie obszary działalności gospodarczej będą w najbliższych latach najczęściej analizowane przez organy podatkowe z wykorzystaniem klauzuli GAAR.