Kategoria artykułu: Biznes
Skarbówka przygotuje e-VAT dla 2 mln podatników. „Dobra zmiana na papierze”
Ministerstwo Finansów potwierdza, że pracuje nad automatycznym przygotowywaniem deklaracji podatkowych. Czy powstanie usługa na wzór „Twój e-PIT”, tyle że przeznaczona dla vatowców? O możliwe scenariusze pytamy ekspertki.
23.07.2026, 05:30
Krajowa Administracja Skarbowa dysponuje już danymi, chociażby zaczerpniętymi z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Sprawę dodatkowo ma ułatwić e-paragon. Fot.Juliane Sonntag/Photothek via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Na czym ma polegać nowe rozwiązanie e-VAT przygotowywane przez Ministerstwo Finansów.
- Czy e-VAT będzie działał podobnie do usługi „Twój e-PIT”.
- Jakie korzyści i ograniczenia może przynieść przedsiębiorcom automatyczne przygotowywanie deklaracji VAT.