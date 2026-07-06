Nowy pakiet deregulacyjny. „Nie poddajemy się mimo oporu prezydenta”
Przedstawiciele rządu podczas konferencji „Deregulacja 2.0: przyjazna administracja skarbowa i pewność prawa podatkowego” przedstawili kolejne zmiany deregulacyjne. Ma być prościej, szybciej i – co do zasady – na korzyść podatnika.
06.07.2026, 12:16
Ponad 160 tych reform już weszło w życie. Rząd ogłosił kolejne zmiany deregulacyjne. Fot. PAP/Albert Zawada
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak dotychczas przebiegał proces deregulacyjny i na czym polegał.
- Co stało na przeszkodzie skutecznej deregulacji prawa podatkowego.
- Jakie kolejne zmiany dla podatników planuje rząd.