Nowy pakiet deregulacyjny. „Nie poddajemy się mimo oporu prezydenta”

Maciej Berek, minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, oraz minister finansów Andrzej Domański podsumowali dotychczasowy proces deregulacji prawa. Jak podkreślili przedstawiciele rządu, obejmował setki punktowych zmian. Ponad 160 z nich już weszło w życie. Jak jednak mówił minister Domański, o losach kolejnych pomysłów zdecyduje m.in. prezydent Karol Nawrocki, który dotąd zawetował 21 zmian deregulacyjnych.

Prezydenckie weta na drodze do deregulacji

– Wiele projektów deregulacyjnych, choć nie miało charakteru politycznego, zostało zawetowanych – wyjaśniał minister finansów.

Jak dodał, chodzi o 21 zmian zawartych m.in. w noweli ordynacji podatkowej czy kodeksie karnym skarbowym.

– Te zmiany miały ograniczać papierologię, tłumić biurokrację. Prezydent zawetował także zmiany ograniczające nieproporcjonalność niektórych sankcji w przypadku popełnienia błędów. To był czynnik wyłącznie polityczny, ale nie zniechęcamy się, będziemy działać dalej – zapewnił Andrzej Domański.

Deregulacja. Nowe propozycje podatkowe

Wśród propozycji wymienionych przez przedstawicieli rządu znalazły się m.in. rozszerzenie zasady milczącej zgody, sprawniejszy kontakt z administracją oraz prostsze przepisy dla przedsiębiorców.

Oto najważniejsze zmiany zapowiedziane przez rząd:

Darmowa aplikacja do wystawiania paragonów. Klienci będą mogli otrzymać e-paragon, a aplikacja ma zastąpić konieczność posiadania kasy fiskalnej.

Klienci będą mogli otrzymać e-paragon, a aplikacja ma zastąpić konieczność posiadania kasy fiskalnej. Wstępnie wypełnione deklaracje VAT. Rozwiązanie ma być możliwe dzięki wprowadzeniu aplikacji do wystawiania paragonów. Według rządu zmiana ma ułatwić prowadzenie biznesu 2 mln podatników. Usługa jest porównywana z istniejącym już rozwiązaniem „Twój e-PIT”.

Rozwiązanie ma być możliwe dzięki wprowadzeniu aplikacji do wystawiania paragonów. Według rządu zmiana ma ułatwić prowadzenie biznesu 2 mln podatników. Usługa jest porównywana z istniejącym już rozwiązaniem „Twój e-PIT”. Czasowa weryfikacja interpretacji indywidualnych. Interpretacje miałyby mieć określony „okres ważności”, np. pięć lat. Po jego upływie skarbówka sprawdzi, czy dana interpretacja pozostaje aktualna i nadal może być drogowskazem dla podatnika.

Interpretacje miałyby mieć określony „okres ważności”, np. pięć lat. Po jego upływie skarbówka sprawdzi, czy dana interpretacja pozostaje aktualna i nadal może być drogowskazem dla podatnika. Rozszerzenie zakresu tzw. milczącej zgody. Jeśli urząd nie odpowie w wyznaczonym terminie, sprawa zostanie rozstrzygnięta na korzyść podatnika.

Jeśli urząd nie odpowie w wyznaczonym terminie, sprawa zostanie rozstrzygnięta na korzyść podatnika. Koniec z nadmierną papierologią. Podatnicy nie mieliby obowiązku dostarczania dokumentów do poszczególnych urzędów, jeśli dane informacje byłyby już dostępne w systemach administracji. W takiej sytuacji urząd powinien pozyskać je samodzielnie.

Podatnicy nie mieliby obowiązku dostarczania dokumentów do poszczególnych urzędów, jeśli dane informacje byłyby już dostępne w systemach administracji. W takiej sytuacji urząd powinien pozyskać je samodzielnie. Łagodniejsze traktowanie błędów podatników. Pomyłka podatnika nie może być traktowana jak przestępstwo – zapewniali przedstawiciele rządu. Ministerstwo chce zmniejszyć kwotę odsetek, jeśli podatnik sam poprawi błąd. W grę ma wchodzić 50-procentowa obniżka odsetek. Zmiana planowana jest na 2027 r.

Pomyłka podatnika nie może być traktowana jak przestępstwo – zapewniali przedstawiciele rządu. Ministerstwo chce zmniejszyć kwotę odsetek, jeśli podatnik sam poprawi błąd. W grę ma wchodzić 50-procentowa obniżka odsetek. Zmiana planowana jest na 2027 r. Większa przejrzystość czynności sprawdzających. Podatnik często nie wie, kiedy czynności sprawdzające się zaczynają, a kiedy kończą. Więcej na temat "dolegliwości" niezauważalnych kontroli fiskusa pisaliśmy tutaj. Skarbówka przeprowadza 2,5 mln czynności sprawdzających rocznie. Według zapowiedzi rządu podatnicy powinni być o tym informowani.

Podatnik często nie wie, kiedy czynności sprawdzające się zaczynają, a kiedy kończą. Więcej na temat "dolegliwości" niezauważalnych kontroli fiskusa pisaliśmy tutaj. Skarbówka przeprowadza 2,5 mln czynności sprawdzających rocznie. Według zapowiedzi rządu podatnicy powinni być o tym informowani. Większa ochrona podatników korzystających z interpretacji. Państwo ma zapewnić biznesowi większe poczucie bezpieczeństwa. Podatnik, który dostosuje się do interpretacji, będzie korzystał z ochrony.

Państwo ma zapewnić biznesowi większe poczucie bezpieczeństwa. Podatnik, który dostosuje się do interpretacji, będzie korzystał z ochrony. Zmiany dotyczące współwłaścicieli nieruchomości. W przypadku współwłaścicieli nieruchomości podatki lokalne mają być pobierane proporcjonalnie do udziałów.

W przypadku współwłaścicieli nieruchomości podatki lokalne mają być pobierane proporcjonalnie do udziałów. Próg istotności sprawy. Rząd chce ustalić próg istotności sprawy tak, by administracja skarbowa skupiała się przede wszystkim na najpoważniejszych naruszeniach i przestępstwach skarbowych.

Rząd chce ustalić próg istotności sprawy tak, by administracja skarbowa skupiała się przede wszystkim na najpoważniejszych naruszeniach i przestępstwach skarbowych. Więcej czasu na odwołanie od decyzji podatkowej. Dwa tygodnie to – jak wyjaśniał Domański – za mało. Na odwołanie podatnik będzie miał 30 dni.

Dwa tygodnie to – jak wyjaśniał Domański – za mało. Na odwołanie podatnik będzie miał 30 dni. Prostsze zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami. Uzyskanie takiego dokumentu ma być łatwiejsze dla przedsiębiorców. To szczególnie istotne dla firm będących w restrukturyzacji.

Uzyskanie takiego dokumentu ma być łatwiejsze dla przedsiębiorców. To szczególnie istotne dla firm będących w restrukturyzacji. Wiążące informacje podatkowe także w PIT i CIT. Rząd chce, by w przypadku podatków dochodowych, czyli PIT i CIT, obowiązywały również wiążące informacje podatkowe.

Wszystkie powyższe zmiany, według deklaracji rządu, mają zostać przyjęte przez parlament do końca br.