Smartfony główną przyczyną kryzysu dzietności? To zbyt duże uproszczenie
Czy smartfony naprawdę odpowiadają za kryzys dzietności? Głośny artykuł w „Financial Times” sugeruje, że po upowszechnieniu się smartfonów współczynnik dzietności spadł nawet o 30 proc. Dokładna analiza danych i metodologii pokazuje, że rzeczywisty efekt jest znacznie mniejszy, a części krajów w ogóle nie dotyczy.
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czy dane rzeczywiście potwierdzają, że smartfony obniżają dzietność.
- Jakie błędy metodologiczne sprawiają, że wpływ smartfonów na dzietność jest w analizie „Financial Times” przeszacowany.
- Które inne czynniki – poza smartfonami – mogą odpowiadać za spadek dzietności na świecie.