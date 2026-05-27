Spadki na GPW. CD Projekt pociągnął w dół WIG20. Notowania 27 maja 2026 r.

Główne indeksy warszawskiej giełdy zniżkowały podczas sesji w środę, 27 maja. Poniżej poprzedniego zamknięcia notowania zakończył także WIG20, który w pierwszej części dnia pozostał nieznacznie na plusie. Na zamknięciu indeks spadł jednak o 0,28 proc. do 3671,65 pkt.

Zniżkował także indeks szerokiego rynku WIG, który spadł o 0,45 proc. do 136056,35 pkt. Indeks mWIG40 poszedł w dół o 0,90 proc. do 9521,67 pkt. Stracił także sWIG80 – na zamknięciu spadł o 1,12 proc. do 31551,54 pkt.

CD Projekt ogłosił premierę dodatku do „Wiedźmina 3". I zanurkował

Na tle WIG20 mocno negatywnie wyróżnił się CD Projekt. Kurs spółki spadł o 7,54 proc. przy wysokich obrotach. Deweloper ogłosił w trakcie sesji, że trzeci dodatek fabularny do gry „Wiedźmin 3: Dziki Gon" – będący przez ponad rok obiektem spekulacji graczy i rynku – zostanie wydany w 2027 r. Dodatek o nazwie „Pieśń przeszłości" zadebiutuje na platformach PlayStation 5, Xbox Series X i S oraz PC. Rozszerzenie powstaje we współpracy ze studiem Fool's Theory.

Wydanie dodatku wiąże się z aktualizacją wymagań systemowych gry. Będą one wyższe niż do tej pory. Jedną ze zmian jest to, że Windows 11 stanie się minimalnym wymaganym systemem operacyjnym zarówno dla „Wiedźmina 3”, jak i „Cyberpunka 2077”, w związku z zakończeniem wsparcia dla Windows 10 przez Microsoft.

Zdaniem analityka BM mBanku Piotra Poniatowskiego, negatywna reakcja rynku może być spowodowana tym, że zapowiedź premiery dodatku do „Wiedźmina 3" w 2027 r. rodzi pytania o potencjalną premierę „Wiedźmina" 4 w tym samym roku. Scenariuszem bazowym biura pozostaje premiera nowej części gry w 2027 r. – wskazał Piotr Poniatowski.

Podobnie uważa Erste. Jak wskazał analityk banku, Krzysztof Tkocz, realistycznym terminem premiery „Wiedźmina 4" pozostaje czwarty kwartał 2027 r.

„Harmonogram marketingowy prawdopodobnie będzie budowany wokół tej daty (...). Postrzegamy dodatek jako sposób ponownego zaangażowania ogromnej bazy ponad 60 mln graczy trzeciej części oraz jako pomost fabularny między nią a czwartą częścią gry. Jako ważny element kampanii marketingowej dodatek powinien więc pojawić się bliżej premiery 'Wiedźmina 4', a nie dużo wcześniej" – napisał Krzysztof Tkocz w komentarzu.

Jego zdaniem dla zagranicznych inwestorów, którzy nie śledzą rozwoju sytuacji w CD Projekt tak uważnie, jak polscy, ogłoszenie "Pieśni przeszłości" może być pozytywnym zaskoczeniem.

Pepco liderem wzrostów

Kolejną sesję rósł kurs Pepco. W środę spółka była liderem wzrostów w obrębie WIG20. Jej notowania poszły w górę o 4,02 proc. do 34,40 zł za walor.

Wzrósł także m. in. kurs Alior Banku. Akcje spółki poszły w górę o 0,87 proc. We wtorek bank poinformował, że rozpoczął budowę księgi popytu w związku z zamiarem przeprowadzenia emisji obligacji do 500 mln zł.

Grupa PGE, która pokazała wyniki za pierwszy kwartał po zakończeniu wtorkowej sesji, zamknęła dzień z niewielkim spadkiem kursu – o 0,05 proc. Spółka w prezentacji wynikowej poinformowała, że podtrzymuje założenie spadku powtarzalnego wyniku EBITDA w 2026 r. w obrocie i energetyce kolejowej. W segmentach dystrybucji, energetyki odnawialnej, węglowej i ciepłownictwa PGE oczekuje stabilnego wyniku w porównaniu z 2025 r. Wzrostu oczekuje z kolei w energetyce gazowej, w której wcześniej spodziewała się stabilizacji.

Wiceprezeska PGE Katarzyna Rozenfeld na na konferencji poinformowała, że grupa chce w trzecim kwartale dokonać aktualizacji strategii.

PGE traciło w środę mniej niż większość spółek z sektora energetyki notowanych na GPW. Indeks WIG Energia poszedł 27 maja w dół o 0,80 proc. do 31971,76 pkt. Wzrost kursu zanotowały trzy spółki sektora – Photon Energy, Novavis i Onde. Prowadzą one działalnośc w branży OZE.

Źródło: PAP/XYZ