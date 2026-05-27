Kurs CD Projekt mocno w dół. Nowy dodatek do "Wiedźmina 3" wydany w 2027 roku i wyższe wymagania sprzętowe

Kurs CD Projekt notuje w środę ok. godz. 12.30 straty przekraczające 4,5 proc. Spółka wcześniej zapowiedziała nowy dodatek fabularny do "Wiedźmina 3", który ma zostać wydany w 2027 r. Wydanie dodatku wiąże się z aktualizacją wymagań systemowych gry.

DLC otrzymało podtytuł „Pieśni przeszłości" i zadebiutuje na PlayStation 5, Xbox Series X i S oraz PC. Dodatek powstaje we współpracy ze studiem Fool's Theory.

Jak podano, „Pieśni przeszłości” pozwolą graczom ponownie wcielić się w Geralta z Rivii i przeżyć „zupełnie nową przygodę".

Więcej informacji o „Pieśniach przeszłości” zostanie ujawnione latem 2026 roku.

„Wiedźmin 3: Dziki Gon” sprzedał się już w ponad 60 milionach egzemplarzy.

„Pierwotnie planowaliśmy ogłoszenie dodatku podczas jutrzejszego RED Streamu, ale natknęliśmy się na coś nieoczekiwanego w RED Launcherze” – napisano na koncie gry na platformie X.

Wcześniej w sieci zaczęły pojawiać się zrzuty ekranu pokazujące informacje w oknie RED Launchera, sugerujące, że spółka pracuje nad dodatkiem, wraz z jego nazwą i przewidywanym rokiem premiery.

Nowe wymagania dla „Wiedźmina 3”, jak i „Cyberpunka 2077”

Ponadto spółka poinformowała na platformie X, że wydanie dodatku wiąże się z aktualizacją wymagań systemowych gry.

We originally planned to make this big reveal during our REDstreams tomorrow, but let's say we found something we didn't yet expect on RED Launcher. 🐺⚔️ — The Witcher (@thewitcher) May 27, 2026

Windows 11 stanie się minimalnym wymaganym systemem operacyjnym zarówno dla „Wiedźmina 3”, jak i „Cyberpunka 2077”, w związku z zakończeniem wsparcia dla Windows 10 przez Microsoft 14 października 2025 r.

Dyski HDD nie będą już wspierane, ponieważ – jak wskazano – dyski SSD zapewniają szybsze czasy ładowania, płynniejsze doczytywanie zasobów oraz ogólnie lepszą wydajność.

Gra będzie działać wyłącznie w oparciu o DirectX 12, co pozwoli lepiej wspierać dalsze usprawnienia techniczne i nowoczesny sprzęt.

Obsługiwane będą wyłącznie karty graficzne, które nadal otrzymują aktywne wsparcie sterowników przeznaczonych do gier na Windows 11.

Spekulacje dotyczące potencjalnego dodatku do tej już jedenastoletniej gry pojawiały się od około roku. Spółka dotąd nie komentowała tych doniesień.

Deweloper prowadzi obecnie zaawansowane prace nad rozpoczęciem nowej sagi wiedźmińskiej, w której protagonistką będzie Ciri. W marcu 2025 roku spółka informowała, że premiera „Wiedźmina 4” nie nastąpi wcześniej niż w 2027 roku.

Akcje CD Projekt w ciągu ostatniego miesiąca straciły 14 proc., od początku 2026 r. – niecałe 0,5 proc. W rocznej perspektywie zyskały natomiast 9 proc.

Źródło: PAP