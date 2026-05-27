Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 27.05.2026
NEWSROOM XYZ
27.05.2026 12:39

Kurs CD Projekt mocno w dół. Nowy dodatek do "Wiedźmina 3" wydany w 2027 roku i wyższe wymagania sprzętowe

Kurs CD Projekt notuje w środę ok. godz. 12.30 straty przekraczające 4,5 proc. Spółka wcześniej zapowiedziała nowy dodatek fabularny do "Wiedźmina 3", który ma zostać wydany w 2027 r. Wydanie dodatku wiąże się z aktualizacją wymagań systemowych gry.

DLC otrzymało podtytuł „Pieśni przeszłości" i zadebiutuje na PlayStation 5, Xbox Series X i S oraz PC. Dodatek powstaje we współpracy ze studiem Fool's Theory.

Jak podano, „Pieśni przeszłości” pozwolą graczom ponownie wcielić się w Geralta z Rivii i przeżyć „zupełnie nową przygodę".

Więcej informacji o „Pieśniach przeszłości” zostanie ujawnione latem 2026 roku.

„Wiedźmin 3: Dziki Gon” sprzedał się już w ponad 60 milionach egzemplarzy.

„Pierwotnie planowaliśmy ogłoszenie dodatku podczas jutrzejszego RED Streamu, ale natknęliśmy się na coś nieoczekiwanego w RED Launcherze” – napisano na koncie gry na platformie X.

Wcześniej w sieci zaczęły pojawiać się zrzuty ekranu pokazujące informacje w oknie RED Launchera, sugerujące, że spółka pracuje nad dodatkiem, wraz z jego nazwą i przewidywanym rokiem premiery.

Nowe wymagania dla „Wiedźmina 3”, jak i „Cyberpunka 2077”

Ponadto spółka poinformowała na platformie X, że wydanie dodatku wiąże się z aktualizacją wymagań systemowych gry.

Windows 11 stanie się minimalnym wymaganym systemem operacyjnym zarówno dla „Wiedźmina 3”, jak i „Cyberpunka 2077”, w związku z zakończeniem wsparcia dla Windows 10 przez Microsoft 14 października 2025 r.

Dyski HDD nie będą już wspierane, ponieważ – jak wskazano – dyski SSD zapewniają szybsze czasy ładowania, płynniejsze doczytywanie zasobów oraz ogólnie lepszą wydajność.

Gra będzie działać wyłącznie w oparciu o DirectX 12, co pozwoli lepiej wspierać dalsze usprawnienia techniczne i nowoczesny sprzęt.

Obsługiwane będą wyłącznie karty graficzne, które nadal otrzymują aktywne wsparcie sterowników przeznaczonych do gier na Windows 11.

Spekulacje dotyczące potencjalnego dodatku do tej już jedenastoletniej gry pojawiały się od około roku. Spółka dotąd nie komentowała tych doniesień.

Deweloper prowadzi obecnie zaawansowane prace nad rozpoczęciem nowej sagi wiedźmińskiej, w której protagonistką będzie Ciri. W marcu 2025 roku spółka informowała, że premiera „Wiedźmina 4” nie nastąpi wcześniej niż w 2027 roku.

Akcje CD Projekt w ciągu ostatniego miesiąca straciły 14 proc., od początku 2026 r. – niecałe 0,5 proc. W rocznej perspektywie zyskały natomiast 9 proc.

Czytaj także: CD Projekt pokazał wyniki za IV kw. 2025 r. Zysk netto wyraźnie powyżej prognoz

Źródło: PAP

Logo Wiedźmina 3 na tle logo CD Projekt
Na zdjęciu logo Wiedźmina 3 na tle logo CD Projekt. Fot. Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Kulczyk wchodzi w startup byłych ludzi Revoluta. Miliony euro na podbój globalnego rynku IT
Sebastian Kulczyk stawia na Tequipy, polski startup założony przez byłych menedżerów Revoluta. Fundusz Manta Ray wraz ze Smedvig Ventures i Unfold VC przekazali 3 mln euro na rozwój platformy, która…
25.05.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
Rząd szykuje zmiany w spółdzielniach mieszkaniowych. „To może skończyć się chaosem”
Rząd chce zwiększyć transparentność spółdzielni mieszkaniowych, ale ich przedstawiciele alarmują, że reforma może sparaliżować codzienne działanie. Spór jest ostry, bo lista zarzutów wobec…
25.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Elektromobilność trafia pod strzechy. 20 mln sesji ładowania w Polsce, a ma ich być dziewięć razy więcej
W ciągu czterech najbliższych lat Polska osiągnie wynik 180 mln sesji ładowania elektryków. To dziewięć razy więcej niż do tej pory. – Elektromobilność w Polsce nie jest już tematem przyszłości, ale…
26.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Francuska układanka 2027: wyścig o Pałac Elizejski już trwa
Przed wyborami w 2027 roku Francja przypomina polityczny kocioł: Macron odchodzi, centrum szuka następcy, lewica jest podzielona, a skrajna prawica coraz realniej myśli o władzy. Pytanie brzmi: kto…
25.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
PepsiCo ładuje miliony w automatykę. Polska wyrasta na logistyczny hub Europy
Globalny koncern zainwestował przez dekady nad Wisłą miliardy złotych. Za dziesiątki milionów dolarów zbuduje wyjątkowy, automatyczny magazyn zintegrowany z kluczową fabryką napojów. To pokłosie…
27.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Prezydenci z KO pod ostrzałem. Po Krakowie mogą być inne miasta
Po krakowskim referendum ruszyła giełda nazwisk. Pojawiły się też zapowiedzi kolejnych referendów. – Dla prezydentów miast najgroźniejsze jest połączenie dwóch rzeczy: niekompetencja i otoczka…
26.05.2026