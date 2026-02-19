Chińska marka Zeekr rusza na podbój Włoch

Chińska marka samochodów elektrycznych Zeekr rozpoczęła sprzedaż we Włoszech, zapowiadając tym samym kolejne rozszerzenie swojej obecności w Europie. Firma planuje dostawy aut oraz otwarcie punktów sprzedaży wiosną tego roku.

Zeekr, w pełni należąca do Geely Holding Group, wchodzi na włoski rynek wspólnie z partnerem dystrybucyjnym Jameel Motors. Marka w komunikacie prasowym określiła Włochy jako „kluczowy rynek” w europejskiej ekspansji. Według Lothara Schupeta, pełniącego obowiązki CEO Zeekr Europe, wejście na ten rynek pokrywa się z rosnącym popytem na samochody elektryczne segmentu premium oraz inwestycjami w infrastrukturę ładowania.

Oferta Zeekr obejmuje cztery modele aut elektrycznych, których ceny w Europie wahają się od około 38 tys. do 73 tys. euro w zależności od modelu i pakietów dodatkowych. Włoska premiera marki jest częścią strategii europejskiej, która obejmuje również Niemcy, Szwecję, Norwegię, Danię, Belgię i Holandię.

Firma rozpoczęła sprzedaż w Niemczech w grudniu ubiegłego roku i planuje dalszą ekspansję w Europie w 2026 roku, w tym do Francji, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Schupet podkreśla, że Zeekr stawia na rynki, gdzie rośnie zainteresowanie luksusowymi samochodami elektrycznymi.

Geely, główny właściciel Zeekr, celuje w globalną sprzedaż ponad 6,5 mln pojazdów do 2030 roku, dążąc do miejsca w pierwszej piątce największych producentów samochodów na świecie. W ten sposób chiński koncern konkuruje z ugruntowanymi markami europejskimi i amerykańskimi.

Chińscy producenci aut coraz bardziej zyskują na europejskim rynku, korzystając z niższych cen swoich pojazdów w porównaniu do lokalnych producentów. Wsparciem jest również polityka państw europejskich w zakresie dopłat i promocji elektromobilności w ramach działań na rzecz dekarbonizacji transportu.

Źródło: Reuters