Kategoria artykułu: Biznes
Spożycie alkoholu spada, ale dla winiarzy nie oznacza to katastrofy. Przeciwnie
– Polacy piją obecnie pięć razy mniej wina niż przeciętny Europejczyk, co pokazuje, jak duża jest przestrzeń do rozwoju. Wzrosty te nie nastąpią oczywiście od razu – zapewnia Magdalena Zielińska, prezes Polskiej Rady Winiarstwa.
22.06.2026, 05:00
– Wina bezalkoholowe nie są tańszą alternatywą dla win tradycyjnych. Wręcz przeciwnie – ich wytworzenie jest wymagające i kosztowne. Dla wielu konsumentów bywa to zaskakujące, ponieważ zakładają, że brak alkoholu powinien oznaczać niższą cenę – mówi Magdalena Zielińska, prezes Polskiej Rady Winiarstwa./ fot. materiały prasowe Polskiej Rady Winiarstwa
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jaka jest wartość i kondycja polskiego rynku wina.
- Na jakim etapie rozwoju są polskie winnice.
- Jak trendy NoLo i prozdrowotne wpływają na rynek i konsumpcję wina.