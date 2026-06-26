Kategoria artykułu: Biznes
Sprzedał medyczne technologie za setki milionów dolarów. Teraz rozwija przełomową terapię polskich naukowców
Kris Siemionow z sukcesem zamienił w USA kitel na garnitur. Zarobione miliony inwestuje w innowacje dla lekarzy i pacjentów. W Polsce zaczął od zatrudniania programistów, a dziś w ramach multiQure pracuje nad potencjalnie pierwszym skutecznym lekiem na chorobę Huntingtona. Rynek wycenia konkurenta na 3 mld dolarów.
26.06.2026, 05:50
Dr n.med. Kris Siemionow z powodzeniem rozwijał się jako lekarz, ale silniejsza okazała się potrzeba tworzenia medycznych innowacji. Po sukcesach w USA chce odnosić je także w Polsce, gdzie się urodził. Fot. materiały prasowe/XYZ
Z tego artykułu dowiesz się…
- Co popchnęło Krisa Siemionowa do zostania lekarzem i przedsiębiorcą oraz jakie sukcesy już odniósł w USA.
- Dlaczego zatrudnia specjalistów w Polsce, gdzie się urodził, i rozwija tu część projektów oraz jakie ma plany względem giełdowych spółek Pure Biologics i Medicalgorithmics.
- Z czego wynika unikatowość projektu multiQure i jak poważny problem może rozwiązać.