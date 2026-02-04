Pilne
Stopy procentowe w lutym 2026. RPP podjęła kluczową decyzję

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała na lutowym posiedzeniu o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Stopa referencyjna pozostaje na poziomie 4 proc.

04.02.2026, 14:43
Adam Glapiński na styczniowej konferencji po posiedzeniu RPP.
Na zdjęciu prezes NBP Adam Glapiński na styczniowej konferencji po posiedzeniu RPP. Fot. NBP

  1. Jaki jest poziom stóp procentowych w lutym 2026 roku w Polsce.
  2. Co mogło zadecydować o decyzji RPP w lutym.
  3. Jakie są prognozy dotyczące inflacji i dalszych obniżek stóp procentowych w 2026 roku.
W styczniu RPP również zdecydowała o pauzie, a od tego czasu nie było danych o inflacji. Ze względu na zmianę wag koszyka inflacyjnego GUS poda pierwsze dane o inflacji w styczniu 2026 r. 13 lutego.

Stopy procentowe NBP w lutym 2026

Brak decyzji o zmianie oznacza, że w lutym 2026 r. stopy procentowe NBP w Polsce są na następującym poziomie:

  • stopa referencyjna wynosi 4 proc.;
  • stopa lombardowa wynosi 4,50 proc.;
  • stopa depozytowa 3,50 proc.;
  • stopa redyskontowa 4,05 proc.

Między styczniowym a lutowym posiedzeniem RPP poznaliśmy potwierdzenie grudniowego odczytu inflacyjnego na poziomie 2,4 proc. rok do roku.

Jak podkreśla ekonomista XYZ Michał Kulbacki, argumentami za wstrzymaniem się z obniżką wydają się jednak ostatnie dane, które napłynęły z gospodarki:

  • Według wstępnego szacunku GUS, PKB w całym 2025 r. wzrósł o 3,6 proc. Można szacować, że w samym IV kw. roku to było ponad 4 proc.
  • Wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wzrosły w grudniu aż o 8,6 proc. r/r wobec 7,1 proc. w listopadzie.
  • Sprzedaż detaliczna w cenach stałych była wyższa o 5,3 proc. niż przed rokiem, a produkcja w przetwórstwie przemysłowym o 7,8 proc.
– W takich warunkach RPP zapewne uznała, że na razie gospodarka nie potrzebuje dodatkowej stymulacji w postaci niższy stóp – zauważa Michał Kulbacki.

Stopy procentowe w Polsce. Jakich decyzji można spodziewać się w kolejnych miesiącach 2026 roku?

– W kolejnych miesiącach spodziewam się jednak obniżek, a w całym 2026 roku mogą one spaść jeszcze o 0,5-0,75 pkt proc., a więc do poziomu 3,50-3,75 proc. – szacuje ekonomista XYZ.

Jak podkreśla, obecnie realna stopa procentowa, czyli nominalna po odjęciu inflacji wynosi obecnie ok. 1,6 proc.

– Jest to wysoki poziom, powyżej widełek, o których mówiła prezes NBP Adam Glapiński na konferencji po styczniowym posiedzeniu. Wskazał wówczas, że docelowo widzi ją na poziomie pomiędzy 1 a 1,5 proc. W takim ujęciu jest zatem przestrzeń do obniżki, choć trzeba pamiętać, że inni członkowie RPP mogą postrzegać sytuację nieco inaczej niż prezes – komentuje Kulbacki.

Główne wnioski

  1. RPP utrzymuje stopy procentowe bez zmian, za czym argumentem mogą być silne dane z gospodarki. Mimo potwierdzenia niskiej inflacji (2,4 proc. rok do roku), Rada Polityki Pieniężnej nie zdecydowała się na obniżkę stóp procentowych. Kluczowe w ocenie ekonomisty XYZ Michała Kulbackiego mogły okazać się mocne dane makro: szybki wzrost PKB (3,6 proc. w całym 2025 r.), rosnące wynagrodzenia (8,6 proc. rok do roku) oraz solidna sprzedaż detaliczna i produkcja przemysłowa.
  2. Realne stopy procentowe pozostają powyżej poziomu wskazanego przez prezesa NBP, co tworzy przestrzeń do przyszłych obniżek. Realna stopa procentowa wynosi ok. 1,6 proc., a więc znajduje się powyżej zakresu 1–1,5 proc., który prezes NBP określił jako docelowy. To jeden z argumentów za możliwymi cięciami stóp w kolejnych miesiącach, choć część RPP może mieć odmienne podejście.
  3. XYZ spodziewa się obniżek stóp w dalszej części 2026 r., w skali 0,5–0,75 pkt proc. Mimo obecnej pauzy, prognozy zakładają, że w 2026 r. stopy NBP mogą spaść do poziomu 3,50–3,75 proc.