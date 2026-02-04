Stopy procentowe w lutym 2026. RPP podjęła kluczową decyzję

W styczniu RPP również zdecydowała o pauzie, a od tego czasu nie było danych o inflacji. Ze względu na zmianę wag koszyka inflacyjnego GUS poda pierwsze dane o inflacji w styczniu 2026 r. 13 lutego.

Wykres interaktywny Wykres interaktywny Pełny ekran

Stopy procentowe NBP w lutym 2026

Brak decyzji o zmianie oznacza, że w lutym 2026 r. stopy procentowe NBP w Polsce są na następującym poziomie:

stopa referencyjna wynosi 4 proc. ;

; stopa lombardowa wynosi 4,50 proc.;

stopa depozytowa 3,50 proc.;

stopa redyskontowa 4,05 proc.

Między styczniowym a lutowym posiedzeniem RPP poznaliśmy potwierdzenie grudniowego odczytu inflacyjnego na poziomie 2,4 proc. rok do roku.

Jak podkreśla ekonomista XYZ Michał Kulbacki, argumentami za wstrzymaniem się z obniżką wydają się jednak ostatnie dane, które napłynęły z gospodarki:

Według wstępnego szacunku GUS, PKB w całym 2025 r. wzrósł o 3,6 proc. Można szacować, że w samym IV kw. roku to było ponad 4 proc.

Wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wzrosły w grudniu aż o 8,6 proc. r/r wobec 7,1 proc. w listopadzie.

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych była wyższa o 5,3 proc. niż przed rokiem, a produkcja w przetwórstwie przemysłowym o 7,8 proc.

– W takich warunkach RPP zapewne uznała, że na razie gospodarka nie potrzebuje dodatkowej stymulacji w postaci niższy stóp – zauważa Michał Kulbacki.

Stopy procentowe w Polsce. Jakich decyzji można spodziewać się w kolejnych miesiącach 2026 roku?

– W kolejnych miesiącach spodziewam się jednak obniżek, a w całym 2026 roku mogą one spaść jeszcze o 0,5-0,75 pkt proc., a więc do poziomu 3,50-3,75 proc. – szacuje ekonomista XYZ.

Jak podkreśla, obecnie realna stopa procentowa, czyli nominalna po odjęciu inflacji wynosi obecnie ok. 1,6 proc.

Wykres interaktywny Wykres interaktywny Pełny ekran

– Jest to wysoki poziom, powyżej widełek, o których mówiła prezes NBP Adam Glapiński na konferencji po styczniowym posiedzeniu. Wskazał wówczas, że docelowo widzi ją na poziomie pomiędzy 1 a 1,5 proc. W takim ujęciu jest zatem przestrzeń do obniżki, choć trzeba pamiętać, że inni członkowie RPP mogą postrzegać sytuację nieco inaczej niż prezes – komentuje Kulbacki.