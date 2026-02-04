Kategoria artykułu: Newsy
Stopy procentowe w lutym 2026. RPP podjęła kluczową decyzję
Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała na lutowym posiedzeniu o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Stopa referencyjna pozostaje na poziomie 4 proc.
04.02.2026, 14:43
Na zdjęciu prezes NBP Adam Glapiński na styczniowej konferencji po posiedzeniu RPP. Fot. NBP
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jaki jest poziom stóp procentowych w lutym 2026 roku w Polsce.
- Co mogło zadecydować o decyzji RPP w lutym.
- Jakie są prognozy dotyczące inflacji i dalszych obniżek stóp procentowych w 2026 roku.