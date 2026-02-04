Ekonomiczne podsumowanie miesiąca – styczeń 2026 r. Mocny finisz roku i świetny start nowego na rynkach

Na początku każdego miesiąca przyglądamy się kondycji polskiej gospodarki. Analizujemy główne wskaźniki makroekonomiczne, zachowanie akcji na giełdzie oraz złotego. Dane ze sfery realnej pochodzą z grudnia 2025 r., natomiast z rynków finansowych – już ze stycznia 2026 r.

Sfera realna (dane roczne): 2 x 3,6 proc.

Najistotniejszymi danymi, które poznaliśmy w ostatnim czasie, dotyczyły wstępnego szacunku PKB dla Polski za 2025 r. W ujęciu realnym wzrósł on o 3,6 proc. Jednocześnie Eurostat podał wstępny wynik dla całej UE – wzrost w 2025 r. wyniósł 1,6 proc. Zatem różnica między wzrostem w Polsce i UE wyniosła 2 pkt. proc., tyle samo co średnio od 2010 r. Tempo doganiania unijnej gospodarki zatem nie słabnie. Spośród dużych gospodarek należących do wspólnoty Polska odnotowała najwyższy wzrost.

Dynamika była wyższa od tej z 2024 r. o 0,6 pkt proc. Także struktura wzrostu za 2025 r. była zdrowsza niż w poprzednim roku. Najbardziej pozytywne zmiany to spadek wkładu konsumpcji publicznej do wzrostu, a także pozytywny wkład inwestycji.

Średnioroczna inflacja w Polsce wyniosła tyle co wzrost realnego PKB: 3,6 proc. A zatem także tyle samo co w 2024 r. Z tym że w drugiej połowie roku znajdowała się już w paśmie odchyleń od celu inflacyjnego, czyli +/- 1 pkt proc. względem 2,5 proc. Dlatego oczekiwania dotyczące inflacji na bieżący rok są znacznie niższe.

Sfera realna (dane miesięczne): silny konsument

Spośród danych miesięcznych, które ostatnio zostały opublikowane, najbardziej wyczekiwane były dane o sprzedaży detalicznej. W dalszym ciągu trzyma się mocno. Wzrosła w grudniu o 5,3 proc. r/r w cenach stałych wobec 3,1 proc. w listopadzie.

Wzrost sprzedaży odnotowano we wszystkich kategoriach. Podobnie jak w poprzednich miesiącach, najsilniejszą dynamikę zanotowały dobra trwałe. Sprzedaż artykułów wyposażenia domu (meble, sprzęt RTV i AGD) wzrosła aż o 19,8 proc. r/r, natomiast sprzedaż samochodów, motocykli i części zwiększyła się o 13,1 proc. r/r. To potwierdzenie, że konsument pozostaje w dobrej kondycji finansowej i ma zarówno skłonność, jak i możliwości do zwiększania wydatków.

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu, dość nieoczekiwanie, wzrosło o 8,6 proc. r/r wobec 7,1 proc. w listopadzie. W konsekwencji wynagrodzenia realne wzrosły o 6 proc., co z pewnością wspomagało konsumpcję.

Przetwórstwo przemysłowe dobrze zakończyło ubiegły rok. Według danych opublikowanych przez GUS produkcja w grudniu 2025 r. wzrosła o 7,8 proc. r/r. W ujęciu odsezonowanym wciąż było to bardzo przyzwoite 4,7 proc.

Produkcja budowlano-montażowa w grudniu również była mocna, wzrosła o 4,5 proc., choć dużą część tego wzrostu można przypisać korzystnemu układowi dni roboczych. Po odsezonowaniu produkcja znalazła się na takim poziomie jak przed rokiem.

Rynki finansowe: świetny początek roku na polskiej giełdzie

Początek roku ucieszył polskich inwestorów. Indeks WIG wzrósł w styczniu o 6,5 proc. Z poszczególnych subindeksów najlepiej radził sobie ten średnich spółek (mWIG40), który zwiększył się niemal o 10 proc. Ale wzrost nawet najsłabszego w tym gronie WIG20 wyniósł ponad 5 proc. Z kolei małe spółki (sWIG80) odnotowały wzrost o 7,2 proc. Wśród dużych szczególną uwagę zwracał KGHM, którego wzrost notowań powiązany był także z silną aprecjacją innych metali (złoto, srebro).

Poprzedni miesiąc również był niezły, ale głównie ze względu na największe spółki. Relatywnie słabiej radziły sobie mniejsze, choć również i ich indeksy były „na plusie”.

Rynki finansowe: kontynuacja trendów

Pozostałe zmienne podążają za widocznym od jakiegoś czasu trendem. Dolar osłabia się względem złotego oraz większości innych walut światowych. W styczniu o 1 proc. a w grudniu o 1,7 proc. Ekonomiści przewidywali, że nałożenie ceł przez administrację amerykańską przełoży się na aprecjację dolara względem walut głównych partnerów handlowych, w szczególności UE. Nie doceniono jednak kwestii instytucjonalnych, które wpłynęły na postrzeganie dolara w oczach inwestorów. Styczeń ponownie obfitował w zawirowania rynkowe związane głównie z kwestią Grenlandii oraz wyborem nowego szefa Fed.

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podjęła w styczniu decyzję o pauzie w obniżkach stóp procentowych. Stopa referencyjna jest zatem dalej na poziomie 4 proc. Jednocześnie GUS potwierdził, że inflacja w grudniu wynosi 2,4 proc. r/r, co oznacza, że wzrost cen znajduje się prawie idealnie w celu inflacyjnym. Posiedzenie lutowe odbędzie się w najbliższą środę.

Trwa również stopniowy spadek rentowności polskich 10-latek. Od września do grudnia spadły z ok. 5,5 do 5,2 proc. Podstawową przyczyną jest podążanie przez nie za wysokością stóp procentowych. Dalsze obniżki ich wysokości w 2026 r. wskazują na spadek poziomu rentowności poniżej 5 proc. w przyszłym roku. Oczywiście, o ile nie wystąpią niespodziewane zakłócenia makroekonomiczne.