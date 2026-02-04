Kategoria artykułu: Analizy
Ekonomiczne podsumowanie miesiąca – styczeń 2026 r. Mocny finisz roku i świetny start nowego na rynkach
Styczeń przyniósł wyraźnie pozytywny obraz polskiej gospodarki – zarówno w danych makroekonomicznych, jak i na rynkach finansowych. Wzrost PKB w całym roku należał do najwyższych w Unii Europejskiej, konsument pozostawał w dobrej kondycji, a polskie aktywa finansowe rozpoczęły rok bardzo mocnym akcentem, przy jednoczesnym umocnieniu złotego i spadku rentowności obligacji.
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie najważniejsze dane z polskiej gospodarki poznaliśmy w ubiegłym miesiącu.
- Jak kształtowała się koniunktura w polskiej gospodarce w grudniu 2025 r.
- Co działo się na GPW, a także ze złotym i rentownościami polskich obligacji w styczniu 2026 r..