Strateg w niestabilnym świecie. Justin Trudeau wystąpi na Impact’26 w Poznaniu
Od politycznego optymisty do lidera mierzącego się z globalnymi kryzysami – tak w skrócie można opisać drogę Justina Trudeau. Podczas konferencji Impact w Poznaniu były premier Kanady opowie o tym, jak zmieniają się światowy handel, technologia i relacje transatlantyckie.
09.03.2026, 09:00
Justin Trudeau przez lata był symbolem nowego pokolenia przywódców. W maju podczas Impact'26 opowie o tym, jak zmieniają się światowy handel, technologia i relacje transatlantyckie fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak doświadczenia Trudeau z czasu pandemii, napięć handlowych i globalnych konfliktów wpłynęły na jego spojrzenie na geopolitykę i światowy handel.
- W jaki sposób Kanada podczas jego rządów stała się jednym z globalnych centrów rozwoju sztucznej inteligencji.
- Dlaczego w dyskusji o przyszłości technologii coraz większą rolę odgrywa kwestia bezpieczeństwa energetycznego.