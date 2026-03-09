Strateg w niestabilnym świecie. Justin Trudeau wystąpi na Impact’26 w Poznaniu

Kanadyjski polityk przez lata uchodził za symbol nowego pokolenia przywódców. Do władzy dochodził jako polityczny optymista, ale rządził w trudnych czasach – pandemii, napięć handlowych i powrotu pełnoskalowych konfliktów zbrojnych w Europie. Dlatego po zakończeniu aktywności jako przywódca państwa postrzegany jest nie tylko jako polityk, lecz także strateg międzynarodowych relacji.

Podczas Impact’26 Trudeau weźmie udział w debacie poświęconej przyszłości relacji transatlantyckich oraz temu, jak zmieniająca się geopolityka wpływa na globalny handel. Jego wystąpienie będzie okazją do poznania perspektywy polityka, który przez niemal dekadę stał na czele rządu jednej z największych gospodarek świata.

Technologiczna strategia Kanady

Jednym z najważniejszych elementów politycznego dorobku Trudeau jest rozwój kanadyjskiego sektora technologicznego. To właśnie w czasie jego rządów Kanada stała się jednym z globalnych centrów badań nad sztuczną inteligencją. Powstały wtedy takie instytucje jak Vector Institute w Toronto czy Mila w Montrealu, które przyciągnęły do kraju czołowych naukowców i miliardy dolarów prywatnych inwestycji.

Dziś Trudeau coraz częściej mówi o kolejnym wyzwaniu dla rozwijających się technologii – energii. Według niego rozwój sztucznej inteligencji będzie wymagał nowych, odpornych systemów energetycznych i to właśnie ten temat coraz częściej pojawia się w jego publicznych wystąpieniach.

Justin Trudeau to postać najwyższej wagi w światowej polityce. Jego sukces w pozycjonowaniu Kanady jako lidera technologii to wiedza krytyczna dla każdego stratega, który pojawi się w Poznaniu.

– Justin Trudeau to postać najwyższej wagi w światowej polityce. Jego sukces w pozycjonowaniu Kanady jako lidera technologii to wiedza krytyczna dla każdego stratega, który pojawi się w Poznaniu. Chcemy, aby nasi goście usłyszeli od niego, jak zarządzać zmianą w sposób odważny i skuteczny – podkreśla Krystian Wolak, twórca Impact CEE.

Nowy rozdział w relacjach Polski i Kanady

Wizyta Justina Trudeau w Polsce przypada na ważny moment dla relacji między Warszawą a Ottawą. Na początku 2025 roku oba państwa podpisały przełomową umowę o współpracy w dziedzinie energetyki jądrowej. Kanadyjskie technologie i kapitał mają odegrać istotną rolę w budowie polskiej niezależności energetycznej. Trudeau był jednym z pierwszych zachodnich liderów, którzy postrzegali Polskę jako strategicznego partnera w sektorze nuklearnym i obronnym.

W tym kontekście jego wystąpienie w Poznaniu może stać się nie tylko podsumowaniem dotychczasowej kariery politycznej, lecz także okazją do zarysowania kolejnego etapu współpracy gospodarczej między Polską a Kanadą. Trudeau wielokrotnie podkreślał znaczenie budowania odporności państw na presję militarną i ekonomiczną. Jako polityk, który doprowadził do sfinalizowania umowy handlowej Comprehensive Economic and Trade Agreement między Kanadą a Unią Europejską, posiada również doświadczenie w zakresie tworzenia sprawnych łańcuchów dostaw oraz znoszenia barier handlowych.

Patronat XYZ Zapraszamy na Impact '26 Na scenie Impact’26 pojawią się również inne globalne autorytety. Wśród zaproszonych gości jest m.in. Amal Clooney – prawniczka specjalizująca się w prawach człowieka, Daron Acemoglu, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii z 2024 roku, a także Kristalina Georgieva, dyrektor zarządzająca Międzynarodowego Funduszu Walutowego. O przyszłości technologii opowie natomiast Mati Staniszewski, współtwórca ElevenLabs – jednej z najszybciej rosnących firm AI na świecie. W programie znalazło się również wystąpienie Scotta Gallowaya, znanego analityka rynku technologicznego i marketingu. Impact od lat przyciąga liderów biznesu, polityki i technologii z całego świata. Tegoroczna edycja ma być jednym z najważniejszych spotkań gospodarczych w Europie Środkowo-Wschodniej. Dołącz: Impact'26

Syn premiera, który sam został premierem

Z polityką Trudeau był związany właściwie od urodzenia – dosłownie. Jest bowiem jedynym premierem Kanady, którego ojciec również sprawował ten urząd. Pierre Trudeau rządził krajem w latach 1968-1979 i ponownie w pierwszej połowie lat 80.

Podczas oficjalnej wizyty w Ottawie w 1972 roku prezydent USA Richard Nixon wzniósł toast za kilkumiesięcznego syna kanadyjskiego premiera.

Dziś wieczorem zrezygnujemy z protokołu. Chciałbym wznieść toast za przyszłego premiera Kanady: za Justina Pierre'a Trudeau

– Dziś wieczorem zrezygnujemy z protokołu. Chciałbym wznieść toast za przyszłego premiera Kanady: za Justina Pierre’a Trudeau – powiedział wtedy Nixon.

Anegdota przez lata krążyła w kanadyjskiej polityce jako ciekawostka. Kilkadziesiąt lat później okazała się jednak prorocza.

Trudeau wielokrotnie łamał stereotyp polityka. Jest jedynym premierem państwa z grupy G7, który ma duży, widoczny tatuaż – na lewym ramieniu widnieje symbol Ziemi wpisany w kruka, nawiązujący do kultury rdzennych mieszkańców Kanady z ludu Haida.

Zanim na dobre wszedł do polityki, Trudeau próbował wielu zawodów. Pracował jako nauczyciel matematyki i języka francuskiego w publicznych szkołach w Vancouver, gdzie – jak wspominają jego uczniowie – słynął z energii i nieszablonowego podejścia do lekcji. W 2007 roku spróbował również sił przed kamerą – zagrał w historycznym miniserialu „The Great War”, wcielając się w postać Talbota Papineau, bohatera I wojny światowej i swojego dalekiego krewnego. W 2012 roku, jeszcze jako parlamentarzysta, wziął także udział w charytatywnej walce bokserskiej z konserwatywnym senatorem Patrickiem Brazeau. Choć bukmacherzy nie dawali mu większych szans, Trudeau wygrał przez techniczny nokaut w trzeciej rundzie. Przez pewien czas był także instruktorem snowboardu w największym w Ameryce Północnej ośrodku narciarskim Whistler Blackcomb. Sporty zimowe pozostają jego pasją do dziś.

Trudeau jako ikona popkultury

Były kanadyjski premier – z powodu bogatego życiorysu i swoich politycznych korzeni – od samego początku kariery politycznej stał się mimowolnie ikoną popkultury. Wydarzenia z jego życia osobistego cieszą się równie dużym zainteresowaniem, co podejmowane decyzje polityczne. Światowe media opisywały chociażby jego rozwód z Sophie Grégoire, a także nowy związek Trudeau. Od ubiegłego roku partnerką polityka jest gwiazda pop Katy Perry, z którą pokazał się publicznie 20 stycznia 2026 roku podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos.