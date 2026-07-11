Kategoria artykułu: Lifestyle
Harmonia Harmonia sezon 3 Odc. 2
Styl to nie moda. Jak wizerunek wpływa na nasze życie?
Od czego zacząć budowanie własnego stylu? Co styl mówi o naszej relacji z samym sobą? Jak ubiór, to jak wyglądamy, wpływa na nasze samopoczucie, emocje i nastrój? O tym w najnowszej Harmonii rozmawiamy z Iwoną Sasin, inżynierką włókiennictwa, psychostylistką, trenerką stylu.
11.07.2026, 04:00
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czym jest styl. Czym różni się od mody.
- Jak budować własny styl krok po kroku.
- Jak wpływa na nas niedopasowany strój.