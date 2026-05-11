Co dalej z PAIH? Czy nasze firmy mają szansę na podbój świata?

Polska Agencja Inwestycji i Handlu poinformowała, że 29 kwietnia zmieniony został skład rady nadzorczej, a dzień później odwołano zarząd spółki. Nowy rada wkrótce wybierze prezesa i zarząd.

Zmiany dotyczą agencji, której celem jest przyciąganie kapitału zagranicznego i wspieranie polskich firm na światowych rynkach. To spółka skarbu państwa, która ma łączyć administrację publiczną z biznesem.

PAIH zatrudnia doradców, którzy mają wspierać polskie firmy w ekspansji na rynki zagraniczne. Pracują oni w zagranicznych biurach handlowych (ZBH) na całym świecie. Z informacji publikowanych przez PAIH wynika, że ZBH działają obecnie w niemal 60 krajach.

A my zapytaliśmy przedstawicieli największych polskich firm i ekspertów, jak zwiększyć szanse polskich firm na zagranicznych rynkach.

W pojedynkę bardzo trudno o sukces za granicą

– Jeśli chcemy zdobyć rynki zagraniczne, to w pojedynkę trudno to zrobić. Nawet takiej firmie jak Asseco. Dlatego od lat prowadzimy biznes w modelu federacyjnym ze spółkami z całego świata, działającymi w ramach Grupy Asseco oraz innymi partnerami – mówi Paweł Hansdorfer, dyrektor Rynków Zagranicznych w Asseco Data Systems.

Asseco jest szóstym co do wielkości producentem oprogramowania w Europie. 86 proc. sprzedaży generuje na rynkach międzynarodowych. Ze sprawozdania finansowego za 2025 r. wynika, że firma jest obecna na pięciu kontynentach i w 54 krajach. Asseco zatrudnia ponad 30 tys. osób na całym świecie.

Przykład Hiszpanów i Skandynawów

Według Pawła Hansdorfera, w Polsce mamy tendencję do indywidualizmu, a chcąc zaistnieć na zagranicznych rynkach, trzeba grać w zespole. Zwłaszcza kiedy mówimy o ekspansji poza Unią Europejską. Jako przykład wskazuje rozwiązanie zastosowane przez Hiszpanów.

– Hiszpanie postanowili poszukać swojej szansy w Arabii Saudyjskiej i zbudować tamtejszą kolej. W tym celu powołali duże konsorcjum swoich największych firm produkujących tabor, tory czy infrastrukturę kolejową. Król Hiszpanii również zaangażował się w promocję hiszpańskiego biznesu, spotykając się z członkami rodziny królewskiej Arabii Saudyjskiej. Był to długi proces, ale ostatecznie Arabia Saudyjska wybrała hiszpańskie rozwiązania – opowiada Paweł Hansdorfer.

We współpracy świetni są też Skandynawowie. Ekspert z Asseco przywołuje kooperację Nokii i Ericsona, które współpracują na niektórych międzynarodowych rynkach przy budowie szerokopasmowego internetu.

Rynek zagraniczny, czyli?

Głównymi partnerami polskich firm są wciąż kraje UE, a zdaniem Pawła Hansdorfera najwyższy czas pójść dalej. Uważa, że nasze firmy są na etapie uczenia się, jak realizować działania eksportowe poza rynki unijne i zdobywać klientów poza krajem macierzystym.

– Błędem jest przekonanie, że mamy produkt i zaczniemy go sprzedawać przez działania organizacji handlowych np. Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH), Krajowej Izby Gospodarczej (KIG) i podobne wizyty studyjne czy targi branżowe. Najpierw należy przygotować pogłębioną analizę, w jaki sposób chcemy na danym rynku zaistnieć, jaka jest jego specyfika, które rozwiązania mogą być potrzebne lokalnemu biznesowi, jakie są uwarunkowania gospodarcze oraz przeprowadzić analizę ryzyka ekonomicznego – mówi Paweł Hansdorfer.

W jego ocenie to nie znaczy, że działania organizacji, takich jak PAIH nie są potrzebne, ale nic nie zwalnia przedsiębiorców z samodzielnego odrobienia pracy domowej. – Nawet gdybyśmy mieli niemiecką czy brytyjską agencję wspierania eksportu i zagranicznych inwestycji dysponującą o wiele większym doświadczeniem, to i tak nie gwarantuje to sukcesu. Działania takich organizacji należy traktować jako wsparcie, kluczowe znaczenie ma rozpoznanie rynku zagranicznego – uważa Paweł Hansdorfer.

Pomysł na zdobycie zagranicznych rynków?

Zdaniem eksperta żadna inna organizacja tego za przedsiębiorcę nie zrobi.

– To on najlepiej zna własny biznes. To on najlepiej wie kogo znaleźć po drugiej stronie, kto może być odbiorcą jego usług czy produktów. Ale na to potrzebne są siły i środki, których małe firmy często nie mają. Dlatego tak ważna jest współpraca – przyznaje Paweł Hansdorfer.

W jego ocenie najłatwiej zdobyć zagraniczne rynki przy wsparciu dużych firm.

– Małej firmie trudniej będzie sobie z tym poradzić, bo w poszukiwaniu rynku, musi wydać, lekko licząc – milion złotych rocznie bez gwarancji zwrotu z tej inwestycji – wylicza dyrektor Rynków Zagranicznych w Asseco Data Systems.

Asseco przypomina, że np. przy realizacji inwestycji z zakresu cyberbezpieczeństwa w Republice Togo współpracowało z kilkoma mniejszymi spółkami z Polski, które uzupełniały ich ofertę.

Ten model współpracy sprawdza się w Asseco od 2019 r.

Powinniśmy popracować nad wizerunkiem Polski

Paweł Hansdorfer widzi perspektywę w rynkach krajów afrykańskich.

– W ciągu dekady kraje afrykańskie mogą rozwijać się najszybciej na świecie. Wygra ten, kto rozpocznie ich eksplorację już teraz i znajdzie metody finansowania projektów w Afryce – uważa Paweł Hansdorfer.

Ekspert Asseco przekonuje, że kraje afrykańskie są coraz bardziej stabilne i poszukują inwestycji.

– Tak jak Polska dokonała spektakularnego skoku technologicznego, pomijając erę czeków, od razu rozwijając rozwiązania cyfrowe, tak Afryka przeszła do płatności mobilnych, pomijając erę kart płatniczych. Polscy przedsiębiorcy byli świadkami transformacji w Europie Wschodniej. Podobny proces zachodzi na naszych oczach właśnie w Afryce. Bogatsi o nasze doświadczenia, możemy je wykorzystać w projektach transformacyjnych na tym kontynencie – tłumaczy Paweł Hansdorfer.

Zwłaszcza po dobrej prasie, jaką ma teraz Polska.

– Pozytywne artykuły w „The Economist” czy w prasie francuskiej na temat polskiej gospodarki uwiarygadniają naszych przedsiębiorców w oczach potencjalnych kontrahentów. Dobre oceny polskiego biznesu za granicą sprawiają, że rośnie mandat zaufania w projektach międzynarodowych – mówi Paweł Hansdorfer.

Czego nam brakuje?

– Powinniśmy popracować nad naszym wizerunkiem. Polskie firmy bardzo często mają w portfolio ciekawe projekty, którymi mogłyby się pochwalić, ale nie do końca potrafią je promować – uważa Paweł Hansdorfer.

Być jak Duńczycy

– Nie mamy klarownego wizerunku. Polska? Co to znaczy? Co się z nami powinno kojarzyć? Estonia? Digitalny kraj. Niemieckie? To solidne. Czesi? Od lat przyciągają turystów z Arabii Saudyjskiej do Pragi czy Karlowych Warów – uważa Antoni Mielniczuk, prezes firmy Mortimer Blum Sp. z o.o. i ekspert ds. współpracy gospodarczej Polski z Królestwem Arabii Saudyjskiej.

Antoni Mielniczuk tłumaczy, że w Arabii Saudyjskiej niemal nikt nie wie, że Polacy po wybuchu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w odruchu serca przyjęli do swoich domów dwa miliony uchodźców, za to oglądali, że ogrodziliśmy się murem na wschodniej granicy od muzułmańskich migrantów.

– To przynajmniej moglibyśmy spróbować wykorzystać tę świadomość i przedstawić siebie jako kraj frontowy z doświadczeniem w branży cybersecurity – zauważa Antoni Mielniczuk.

I wskazuje na przykład Duńczyków.

– Duńczycy wiedzą, że Arabia Saudyjska do końca 2030 r. planuje uzyskać niezależność żywnościową. Saudi Agriculture and Livestock Investment Company (SALIC) dysponuje miliardowym budżetem na inwestycje w dziedzinie rolnictwa, a Duńczycy wsparli swoje biuro w Arabii Saudyjskiej specjalistami, którzy skupiają się, by z tego tortu jak najwięcej uszczknąć, sprzedając duńskie technologie – mówi Antoni Mielniczuk.

Arabia Saudyjska na nas czeka?

Zdaniem eksperta Arabia Saudyjska to wyjątkowo atrakcyjny i wypłacalny rynek. Nie zmienia tego nawet ostatni konflikt w Zatoce.

Jego zdaniem firmy z polskim kapitałem są nieduże i potrzebują wsparcia, by myśleć o zaistnieniu na tym rynku.

– PAIH koncentruje się na targach branżowych. To dobrze, że wspiera polskie firmy. Jednak w mojej ocenie brakuje środków, a samo lokalne biuro PAIH, w którym pracują ledwie dwie osoby, jest niewystarczające – mówi Antoni Mielniczuk.

Zwłaszcza że jednorazowy wyjazd do Arabii Saudyjskiej nic nie gwarantuje. Polskie firmy muszą się liczyć z kilkoma wizytami, a wtedy koszty rosną.

– W mentalności arabskiej goszczenie kogoś i goszczenie się stanowią absolutną esencję funkcjonowania. Kraje arabskie to kraje relacji. Robię z tobą interesy, bo ci ufam. Ufam ci, bo cię lubię. Lubię cię, bo cię znam. Znam, bo przyjeżdżasz, jesteś, utrzymujesz kontakty. Nie da się – tak jak robimy to w Europie – pojechać do Arabii Saudyjskiej w poniedziałek, w środę wysłać towar, a w piątek mieć pieniądze na koncie – mówi Antoni Mielniczuk.

W jego ocenie Arabia Saudyjska to rynek – by go zdobyć – należy poświęcić dużo czasu i pieniędzy.

– Ale tamtejsi ludzie się nam odwdzięczą. Po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę miałem telefony od Saudyjczyków, że jeżeli czuję się zagrożony w Polsce, to mam przyjeżdżać do Arabii Saudyjskiej. Oni załatwią mi pracę i mieszkanie – opowiada Antoni Mileniczuk.

Nowe priorytety

Antoni Mielniczuk uważa, że sposobem na sukces polskich firm na rynkach zagranicznych jest skupienie się na konkretnych kierunkach.

– Powinniśmy postawić na rynki, których zdobycie jest najkorzystniejsze z punktu widzenia polskiego biznesu. Ich wybór to także skutek analiz odnoszących się do przywidywań rozwoju poszczególnych regionów – uważa Antoni Mielniczuk.

W jego ocenie posiadanie biur PAIH w państwach Unii Europejskiej nie ma sensu. Powinniśmy się skoncentrować na wybranych krajach.

– Tam należy wzmocnić obsadę biur PAIH, skierować pieniądze na marketing. Jednocześnie powinniśmy opracować precyzyjne KPI, które będą podstawą do rozliczeń podejmowanych zadań – mówi Antoni Mielniczuk.

Sukces firmy Inglot

– Pierwszy zagraniczny sklep został otwarty w 2006 r. w Montrealu w modelu franczyzowym, a drugi – jeszcze w tym samym roku – w Dubaju – wspomina Roy Subramoney, Regional Managing Director w Inglot, odpowiedzialny za rynki Bliskiego Wschodu, Azji i Australii.

Uważa, że wejście na rynek ZEA było początkiem długofalowej współpracy z partnerem, z którym firma rozwija biznes do dziś.

– Początek naszej ekspansji to moment, w którym partnerzy z różnych rynków aktywnie poszukiwali marek, mogących konkurować z globalnymi graczami kosmetycznymi. Byliśmy dla nich bardzo interesujący, oferując wysoką jakość, szeroką ofertę oraz produkcję w Europie. Duże znaczenie miał także nasz przemyślany model franczyzowy oraz innowacyjne portfolio produktowe – opowiada Roy Subramoney.

Dziś Inglot obecny jest na niemal na 90 rynkach na świecie.

– Działamy w różnych formatach retailowych – od monobrandowych, wolnostojących sklepów flagowych przy najbardziej prestiżowych ulicach, przez lokalizacje w galeriach handlowych, po koncepty multibrandowe oraz obecność w strefach lotniskowych – tłumaczy Anna Zalas, B2B Marketing Manager.

Zrozumieć oczekiwania lokalnych konsumentów

W czym tkwi sukces firmy? Inglot w swojej ekspansji międzynarodowej w dużym stopniu opiera się na współpracy z lokalnymi partnerami, którzy doskonale rozumieją specyfikę swoich rynków – znają klientów, realia biznesowe oraz obowiązujące regulacje.

– Jednocześnie firma bardzo selektywnie podchodzi do wyboru kontrahentów, dbając o to, aby byli spójni z wartościami i misją marki. Wszystko po to, aby zachować jednolity wizerunek Inglot na wszystkich rynkach – tłumaczy Anna Zalas.

W przypadku firmy nawiązanie współpracy to dopiero początek.

– Bardzo uważnie obserwujemy potrzeby konsumentów na różnych rynkach oraz globalne trendy. Kluczowa jest dla nas elastyczność i umiejętność dopasowania oferty do lokalnych oczekiwań – podkreśla Anna Zalas.

65 proc. portfolio marki to produkty halal

Inglot był pierwszą marką, która zaproponowała lakiery oddychające, które – jak słyszę – tak chwalą klientki z Bliskiego Wschodu i innych krajów islamskich. Produkt halal powstał z myślą o kobietach, które ze względów religijnych nie mogą stosować tradycyjnych lakierów do paznokci. Ten pomysł okazał się game-changerem. Dziś ponad 65 proc. portfolio marki stanowią produkty z certyfikatem halal.

To konkretny przykład, który dowodzi, że zdobycie zagranicznego rynku zaczyna się od zrozumienia specyfiki potrzeb lokalnego konsumenta. Choć – jak słyszę w firmie Inglot – rozpoznanie potrzeb lokalnego klienta to dopiero początek drogi. W zależności od rynku Inglot nie tylko dostosowuje ofertę produktową, ale także sposób jej komunikacji.

– Niedawno weszliśmy do Malezji, gdzie jest ogromny nacisk na produkty halal. Dlatego zdecydowaliśmy się je specjalnie oznakować, czego nie robimy na co dzień w innych częściach świata – mówi Anna Zalas.

Targi branżowe, współpraca z polskimi ambasadami i biurami PAIH

Firma aktywnie i samodzielnie rozwija swoją obecność na rynkach międzynarodowych, konsekwentnie pozyskując nowych partnerów biznesowych.

– Współpracujemy z ambasadami na różnych rynkach oraz z biurami PAIH. Otrzymujemy od nich cenne wskazówki, jesteśmy zapraszani na wydarzenia branżowe i aktywnie z tych możliwości korzystamy. Przekłada się to na realne efekty biznesowe. Niedawno nawiązaliśmy współpracę z partnerem, którego poznaliśmy podczas jednego z takich wydarzeń organizowanych przy wsparciu PAIH – mówi Roy Subramoney.

Przedstawiciele firmy mówią, że kluczową rolę odgrywa tu też udział w najważniejszych targach branżowych B2B na świecie, takich jak Cosmoprof w Bolonii czy prestiżowe wydarzenia TFWA w Cannes i Singapurze, które stanowią ważną platformę do budowania relacji i rozwoju globalnej dystrybucji.

Zdaniem eksperta Ekspert PAIH: Blisko 100 rynków, niemal 60 biur na całym świecie Dla polskich firm, które myślą o ekspansji zagranicznej, Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) to dziś coś znacznie więcej niż instytucja wsparcia — to realny partner w zdobywaniu globalnych rynków. I co ważne, za tymi słowami stoją konkretne liczby: tylko w ubiegłym roku, dzięki działaniom Zagranicznych Biur Handlowych PAIH, podpisano kontrakty eksportowe o łącznej wartości pół miliarda złotych. Równolegle zorganizowano niemal tysiąc wydarzeń na całym świecie, które skutecznie promowały polskie firmy i otwierały im drzwi do nowych rynków.



PAIH działa dziś aktywnie na blisko 100 rynkach, posiadając niemal 60 biur na całym świecie — to właśnie tam, każdego dnia, eksperci znający lokalne realia wspierają polskich przedsiębiorców w skutecznym wejściu na zagraniczne rynki.



Działania PAIH wobec eksporterów opierają się na dwóch solidnych filarach. Pierwszy z nich to realizacja Planu Promocji — kompleksowego harmonogramu konferencji, targów i wydarzeń branżowych, uzgadnianego z Ministerstwem Rozwoju i Technologii. W 2026 roku obejmuje on już ponad 200 inicjatyw, co w praktyce oznacza, że niemal każdego dnia roboczego gdzieś na świecie odbywa się wydarzenie z udziałem PAIH. A to tylko jedna z wielu części szerokiego wachlarza działań Agencji.



Tak rozumiana skuteczność przekłada się nie tylko na wymierne korzyści finansowe dla polskich przedsiębiorstw, ale również na wzmacnianie pozycji Polski na arenie międzynarodowej.

