Wszedł i kazał się spakować. Znamy kulisy odwołania zarządu PAIH

W środę wieczorem 29 kwietnia zmienił się skład rady nadzorczej Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH). 30 kwietnia nowa rada odwołała zarząd. Do pełnienia funkcji członka zarządu oddelegowała Artura Osuchowskiego.

Niezwykły tryb odwołania w PAIH

– Nowy członek zarządu wszedł w czwartek rano do agencji. Obecna w biurze Magdalena Skarżyńska [dotychczasowa wiceprezes – red.] dowiedziała się, że ma się spakować i opuścić PAIH. Zaproponowała, że go oprowadzi i przedstawi pracownikom. Okazało się to niepotrzebne – relacjonuje osoba, która rozmawiała z pracownikami PAIH.

Odwołany został również dotychczasowy prezes agencji Andrzej Dycha oraz wiceprezesi Andrzej Pudłowski i Łukasz Gwiazdowski.

– Tego jeszcze nigdy nie było, żeby tak znienacka odwołać cały zarząd. Nikt się tego nie spodziewał. Nikt z członkami zarządu o tym wcześniej nie rozmawiał – komentuje jeden z rozmówców XYZ.

Niezgoda rujnuje

Z informacji XYZ wynika, że nie było jednego konkretnego powodu odwołania zarządu.

– Zarząd był ze sobą skłócony. Co ciekawe, członkowie związani z PSL kłócili się między sobą. Polska ma swoje pięć minut, wszyscy na nas patrzą, wszyscy chcą z nami rozmawiać i dyplomacja ekonomiczna powinna być na najwyższym poziomie. Tymczasem członkowie zarządu PAIH zajmowali się wewnętrznymi rozgrywkami. Ponieważ nie potrafili się porozumieć, pracę stracili wszyscy. Nie wygrała żadna opcja polityczna, nie chodzi o podgrzanie, tylko wyciszenie konfliktu – twierdzi osoba zbliżona do Ministerstwa Finansów.

Nie wiadomo jednak, czy obecnie rada nadzorcza nie będzie bardziej sprzyjać innej frakcji politycznej.

– Poprzednia rada była radą PSL. Teraz został tylko jeden człowiek tej partii. To może oznaczać, że Koalicja przejmie PAIH – twierdzi jeden z rozmówców XYZ.

Artur Osuchowski w latach 2024-2025 pełnił funkcję członka zarządu Orlenu, wcześniej był związany z Ciechem. To ekspert ds. energetyki i – jak twierdzi jeden z naszych rozmówców – jest związany z Koalicją Obywatelską. Pozostali członkowie RN to: Jadwiga Wycinka, radca prawny i zastępca dyrektora Biura Administracyjnego w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Dominika Stępińska-Duch, prawniczka i szefowa rady nadzorczej Respect Energy, dr hab. Katarzyna Śledziewska, kierowniczka katedry ekonomii cyfrowej Wydziału Nauk Ekonomicznych UW oraz Michał Dziubak, dyrektor generalny Ministerstwa Obrony Narodowej.

Niewykluczone, że Artur Osuchowski weźmie udział w konkursie na prezesa PAIH.

„Rada nadzorcza niezwłocznie ogłosi konkurs na stanowiska prezesa oraz członków zarządu” – poinformowała agencja.

Tarcia między frakcjami PSL

Andrzej Dycha, syn działacza PSL, pracował w Parlamencie Europejskim jako asystent, był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi z rekomendacji PSL (w 2007 r.), w 2009 r. startował bez powodzenia jako bezpartyjny z listy tej partii do Parlamentu Europejskiego, w 2010 ro. Podjął pracę w Komisji Europejskiej, w latach 2011-2015 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki, a potem ambasadorem RP w Nigerii. Poparcie PSL miał także Andrzej Pudłowski, wcześniej związany z Nowoczesną i Koalicją Obywatelską.

O wojnie między frakcjami PSL w PAIH XYZ informował w listopadzie 2024 roku. Już wiosną tamtego roku dochodziło do konfliktów między prezesem Andrzejem Dychą a wiceprezes Magdaleną Skarżyńską. To dlatego w czerwcu 2024 roku statut agencji został zmieniony: decyzje dotyczące zatrudnienia podejmować miało co najmniej dwóch członków zarządu, który w sierpniu 2024 roku został poszerzony o Łukasza Gwiazdowskiego i Pawła Pudłowskiego.

O niekompetencji zarządu opowiadał wówczas w XYZ Grzegorz Piechowiak, poseł PiS i były wiceminister rozwoju i technologii odpowiedzialny za PAIH.

– Prezes Andrzej Dycha ma ksywkę „turysta”, bo lubi podróżować. Kiedy byłem wiceministrem rozwoju i technologii, pojechałem na Tajwan z misją, po której powołaliśmy polsko-tajwańską grupę ds. półprzewodników. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wskazało polskie politechniki, które mogłyby nawiązać współpracę z tajwańskimi. PAIH miał podpisać umowę o współpracy ze swoim odpowiednikiem. Miał to zrobić w wakacje w Berlinie prezes PAIH. Nie pojawił się na spotkaniu, bo poszedł na kolację z kimś innym. Ostatecznie podpisał umowę dopiero na targach Semicon we wrześniu – mówił Grzegorz Piechowiak.

Stracił przy bliższym poznaniu

Wielu rozmówców nieoczekiwane zmiany w PAIH komentuje tak samo: dlaczego dopiero teraz?

– Polska potrzebuje nowego podejścia do zagranicznych inwestycji, promocji polskiej marki, wsparcia eksportu. To, co działało kilka lat temu, dziś już nie działa. Polska ma teraz swoje pięć minut na świecie, a PAIH nie do końca potrafiła to wykorzystać. Było ostatnio kilka wydarzeń, w które był zaangażowany minister Domański i może PAIH nie zdała egzaminu – próbuje odgadnąć przyczyny jeden z informatorów XYZ.

W lutym do Rijadu pojechała największa w historii polska misja gospodarcza licząca prawie 70 osób, w tym minister finansów i gospodarki Andrzej Domański oraz prezes PAIH Andrzej Dycha.

Potem polska delegacja rządowa była w Seulu w pierwszej połowie kwietnia, ale organizowane przez PAIH Forum Biznesowe Polska-Korea odbyło się ponad tydzień później, a byli na nim wiceprezes PAIH Paweł Pudłowski i wiceminister rozwoju i technologii Michał Jaros.

Pożegnanie w wielkim stylu

„Dziękuję Panom Ministrom: Krzysztofowi Hetmanowi, Krzysztofowi Paszykowi i obecnemu Ministrowi Finansów i Gospodarki Andrzejowi Domańskiemu za bardzo dobrą i skuteczną pracę dla Polski. Wszystko było możliwe także dzięki Team Poland – dziękuję wszystkim zaangażowanym. Fala pozytywnych publikacji międzynarodowych na temat sukcesów polskiej gospodarki jest naszym wspólnym sukcesem" – napisał w informacji prasowej odchodzący prezes Andrzej Dycha [pisownia oryginalna – red.].

Znalazła się tam również informacja o wynikach PAIH.

„W 2025 roku wartość projektów inwestycyjnych wspartych przez agencję przekroczyła 4 mld euro, co stanowiło wynik rekordowy. Po I kwartale 2026 r. wartość ta wyniosła 1,3 mld euro, czyli była ponad dwukrotnie wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W ubiegłym roku, dzięki działaniom Zagranicznych Biur Handlowych PAIH, podpisano kontrakty eksportowe o wartości 0,5 mld zł. Zorganizowano również niemal tysiąc wydarzeń na całym świecie, promujących polskie firmy na rynkach globalnych" – czytamy w informacji prasowej.

Jest tam również zapis o ogłoszeniu „największej szansy inwestycyjnej w historii Polski.

„Pod koniec marca 2026 roku Tajwańskie Stowarzyszenie Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego (TEEMA) zadeklarowało utworzenie Parku Technologicznego w Polsce" – czytamy.

PAIH chwali się także zawarciem umowy o współpracy z KOWR, „co już realnie przyczynia się do zwiększenia eksportu polskich produktów rolno-spożywczych". Zaznacza też, że „przez całą kadencję utrzymywano bliską współpracę z MSZ, co usprawniło koordynację działań w zakresie dyplomacji ekonomicznej".