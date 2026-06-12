Kategorie artykułu: Polityka Świat
Szwedzi tworzą swoje MI6. Reforma budzi kontrowersje
Szwedzki rząd przygotował projekt nowej cywilnej służby wywiadu zagranicznego. Agencja ma rozpocząć działalność 1 stycznia 2027 roku, a na jej utworzenie przeznaczono około 302 mln dolarów. Wojsko broni swojego wywiadu, natomiast eksperci popierają pomysł.
12.06.2026, 04:45
Carl Bildt, szwedzki polityk i dyplomata, były premier, uważa, że Szwecja potrzebuje cywilnego wywiadu zagranicznego na wzór brytyjskiego MI6, ponieważ wojskowy MUST nie potrafił właściwie odczytać intencji Kremla przed wybuchem pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Fot. Yan Dobronosov/Global Images Ukraine via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie zadania będzie mieć nowa cywilna służba wywiadu zagranicznego Szwecji UND i kto będzie nią kierować.
- Dlaczego rząd w Sztokholmie zdecydował się na powołanie agencji wywiadowczej na wzór brytyjskiego MI6 dopiero teraz.
- Kto krytykuje reformę i jakie są główne argumenty przeciwników utworzenia UND.